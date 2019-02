Sora – Settimana Europea per la Riduzione Rifiuti, in tanti al gazebo dimostrativo dell’associazione War on Dump

I rifiuti possono “cambiare vita”, rinnovarsi e preservare l’equilibrio dell’ecosistema. La parola chiave è riciclo/riutilizzo ed è per questo che in vista della settimana europea per la riduzione dei rifiuti, l’associazione “War On Dump”, in collaborazione con la società “Ambiente SURL”e il M5S Sora , si è fatta promotrice, a partire da oggi, della S.E.R.R. In tanti si sono soffermati ad osservare i manufatti creati dalle attiviste, presenti con un ricco gazebo in piazza Santa Restituta. Hanno aderito all’evento l’associazione “Campuliamo, “ Verde Liri “ “ Fare Verde Abruzzo” il M5S di Casalattico, Monte San Giovanni Campano e San Donato Val Di Comino.

Il tema prescelto per quest’anno è “Prevenire e gestire i rifiuti pericolosi”.

Per rifiuti pericolosi si intendono quei rifiuti generati dalle attività produttive che contengono al loro interno un’elevata dose di sostanze inquinanti ( materiali chimici, e sintetici) .Questi rifiuti, se abbandonati, sversati o mal gestiti rilasciano nell’ambiente sostanze tossiche , rappresentando, più di altri ,un rischio per l’ambiente e la salute umana. Per questo diventa importantissimo eliminare o quantomeno ridurre più possibile la quantità di sostanze pericolose presenti nei prodotti, sia quelli utilizzati dall’industria nei propri processi, sia quelli con cui entriamo in contatto come consumatori.

A tal proposito, la campagna “S.E.R.R.” organizza una manifestazione, composta da ben quattro eventi, che rilancia in modo forte la tutela dell’ambiente. Il programma di quest’anno prevede l’apertura della Settimana Europea per la Riduzione Rifiuti con un Gazebo dimostrativo in Piazza Santa Restituta, oggi sino alle 20. Seguirà, domenica 18 novembre dalle ore 10,00 località Lungoliri Giuseppe Della Monica a Sora, la giornata dedicata alla manifestazione nazionale “Alberi per il futuro. Chi pianta un albero mette radici nel domani” con la messa a dimora di due alberi.

L’evento riprenderà sabato 24 novembre ore 17,00 , con un convegno che si svolgerà presso l’Auditorium V.De Sica, in piazza Mayer Ross. Il tema del convegno sarà: “Scorie, sversamenti, abbandono: Lo stato di salute del nostro territorio” Tra i relatori saranno presenti: Augusto De Sanctis del forum H2O, studioso delle acque fluviali e già consulente ambientale per il Gruppo del M5S alla Camera dei Deputati, Massimo de Maio, consulente di comunicazione ambientale e presidente di “Fare Verde Abruzzo” e Loreto Tersigni dell’Associazione sorana “Verde Liri” Un referente di Ambiente SURL. Chiuderà l’evento la giornata clean up il giorno 25 novembre a partire dalle ore 9,00 fino alle ore 13,00 circa, la bonifica riguarderà la loc. Via Lungoliri G.Della Monica.

Per tutte le info basta visitare la pagina facebook delle associazioni o del Meetup M5S di Sora.

Visto l’importante del tema, è bene partecipare riflettendo sul futuro del pianeta. Ognuno può e deve fare il proprio dovere.

IreMiz