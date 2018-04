Sora – Quella buca su via Lungoliri Cavour…

Una buca mette alla prova le auto che percorrono via Lungoliri Cavour, urge un intervento!

E’ solo uno dei tanti casi, ma oggi vogliamo accendere i riflettori su via Lungoliri Cavour. La strada che, costeggiando il fiume, collega il centro con via Pietra Santa Maria. E’ una delle vie scelte dai tanti cittadini e “forestieri” per raggiungere la superstrada Sora-Ferentino e che permette di evitare il traffico di via Napoli. Quindi non stiamo parlando di una strada sperduta e a bassa percorrenza. Ebbene – precisamente dopo il ponte Cavalieri di Vittorio Veneto, per intenderci quello che collega il Lungoliri Cavour con il Rosati – una buca, abbastanza larga, sta mettendo alla prova la resistenza delle automobili. Il manto stradale, inoltre, si sta sgretolando e, molto probabilmente, il problema è destinato ad allargarsi: ergo, urge un intervento immediato. Ma non è finita qui: a seguire altre buche e rattoppi, insomma non proprio un bel “arrivederci”!

red.