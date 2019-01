Sora – Manutenzione, nulla di fatto per le strade: la segnalazione (foto)

Se le strade del centro (vedi via Piemonte per esempio) fanno i conti con l’incuria e la scarsa manutenzione, anche quelle periferiche non vivono condizioni migliori. Ecco la segnalazione.

E’ così che, probabilmente esaspero dalle buche e dai dislivelli dell’asfalto, un cittadino ha scritto alla nostra redazione. Ma non solo, armato di fotocamera, ha documentato la situazione con alcuni scatti.

<Vorrei far presente le condizioni del manto stradale di via Incoronata – ha scritto il cittadino alla nostra redazione – una strada seppur secondaria utilizzata dagli abitanti della zona Selva>. A fare i conti con questa situazione non è solo via Incoranata, ma come tiene a precisare il lettore, anche via Vallanito, la zona Portella e la zona Mezzano. <Le svariate “sfumature di grigio” – continua commettano questi scatti – sono dovute alle varie toppe di asfalto messe in vari anni! È una vergogna!>

red.

LEGGI ANCHE