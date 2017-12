Sora – FP Car, un nuovo punto vendita vi aspetta… scoprite dove (video)

Grandi ed importanti novità da FP Car che apre il suo terzo punto vendita a Sora.

Alle sedi in via Madonna della Quercia e in viale San Domenico si aggiunge ora quella situata sul raccordo che collega le superstrade Sora-Ferentino e Avezzano-Sora-Cassino, nei pressi del bar Coffee Break. Un nuovo grande parco auto con circa 150 vetture delle migliori marche, Bmw, Jeep, Nissan, Fiat, Mini, Lancia, Alfa Romeo e tanti altri, a prezzi davvero speciali solo per voi. Uno spazio di oltre 2500 mq con auto e veicoli commerciali per tutte le tipologie di attività. Un nuovo punto vendita dove potrete trovare la massima professionalità dello staff di FP Car che vi accompagnerà anche dopo l’acquisto con l’assistenza nell’innovativa officina aziendale in via Ponte Emilio 34 a Broccostella. Non perdete le fantastiche offerte che vi aspettano. Ulteriori sconti vi attendono se acquisterete la vostra auto durante le festività natalizie. Tutto lo staff FP Car vi invita e vi aspetta per visitare la nuova sede in località Campovarigno a Sora e vi augura Buone Feste.

(messaggio promozionale)