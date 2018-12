Sora – Congresso nazionale dell’associazione Culturale Libera Rappresentanza

Si è svolto presso l’auditorium Vittorio De Sica di piazza Mayer Ross a Sora il IV congresso nazionale dell’associazione Culturale Libera Rappresentanza che ha avuto come tema dell’incontro “la svolta dei diritti sindacali per i militari”. In una sala davvero gremita si sono riuniti tutti gli associati e non solo, provenienti da ogni parte d’Italia, dalla Sicilia fino alla al Veneto, per ritrovarsi in questo importante momento di confronto ad ascoltare interventi di relatori d’eccezione. Ad aprire i lavori un mini concerto dell’orchestra scolastica dell’istituto comprensivo terzo di Sora Edoardo Facchini.

Al tavolo dell’assemblea erano seduti il presidente di Libera Rappresentanza Girolamo Foti, con a suo fianco il segretario nazionale Marco Votano ed il segretario regionale per il Lazio Mario Di Stefano, a cui è andato il grande merito della organizzazione dell’evento con il supporto di molti altri soci che hanno saputo attrarre un numeroso pubblico fatto di singole persone ma anche da storiche associazioni come quella degli Alpini Italiani presenti con la sezione di Sora.

Si è poi entrati nel vivo del convegno con il discorso del presidente di EUROMIL, Organizzazione Europea delle Associazioni Militari di 22 paesi, Emmanuel Jacob che con la collaborazione della bravissima traduttrice Francesca Milone ha illustrato il lavoro della propria associazione confidando che anche l’Italia possa arrivare a Bruxelles con un sindacato che rappresenti i diritti dei propri militari.

A seguire le parole del capo dipartimento del team legal di Libera Rappresentanza avv. Francesco Pandolfi; del segretario nazionale Marco Votano, del presidente dell’UNSI Roberto Congedi e dai rappresentanti dell’associazione CGS, Cum Grano Salis, Eliseo Taverna e Daniele Tisci. Interventi molto sentiti anche quelli della dottoressa Danila D’Amico e dell’associato Salvo Ricco, segretario regionale per la Sicilia.

A concludere i lavori l’intervento davvero sentito del presidente Girolamo Foti che ha ricevuto con un grande applauso il sostegno di tutti gli associati. Foti ha poi consegnato il premio cittadino/a modello con le stellette 2018 al cavalier Nicola Passarelli, vittima del dovere premiato da Francesco Damasco e al cavalier e primo luogotenente Pasquale Fico veterano dell’Esercito Italiano, persona stimata non solo dagli associati di Libera Rappresentanza ma da tutti i militari per la sua dedizione alle problematiche del personale.

Soddisfatto il promotore dell’evento Mario Di Stefano per aver centrato il suo obiettivo in termini di partecipazione all’evento e per aver raccolto i tanti complimenti anche per il proprio territorio. Lo stesso ha messo anche in risalto la complessità di tutta la macchina organizzativa supportata dai tanti associati che con la loro professionalità hanno permesso che l’evento fosse trasmesso via web raccogliendo le visualizzazioni di migliaia di cittadini.