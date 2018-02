Sora – Celebrato il Congresso UIL PA, eletti i nuovi organismi

Carlo Campagna riconfermato Segretario Generale provinciale; ospite d’onore il segretario nazionale Nicola Turco.

Celebrato a Sora il Congresso provinciale della UIL Pubblica Amministrazione. I vertici del sindacato si sono trovati presso un ristorante della zona Carnello per rinnovare gli organismi e fare il punto della situazione sul recente passato ma anche per studiare assieme le prospettive per il futuro prossimo. Eletto nuovamente Segretario generale UILPA della provincia di Frosinone Carlo Campagna, riconfermato nel suo ruolo per il secondo mandato. Presidente del Congresso è stato nominato l’ospite d’onore della mattinata, il Segretario Nazionale Nicola Turco che ha tenuto a ribadire come tenga particolarmente all’appuntamento ciociaro, che è stato il suo primo congresso appena entrato nella “grande famiglia UIL”. Ad aprire i lavori e ad introdurre i presenti l’ex segretario generale Piero Landini, che dopo una breve presentazione ha passato la parola al segretario uscente, Campagna che ha sottolineato l’ottima intesa e la collaborazione con il suo predecessore. L’intervento di Carlo Campagna ha puntato molto sul lavoro svolto sul territorio, sulle prossime elezioni per le RSU indicate come un “test importante” per sondare il gradimento da parte degli iscritti sull’operato del sindacato e, da ultimo ma non meno importante, anche sull’attenzione al mondo femminile mediante la creazione del Comitato Pari Opportunità affidato all’unanimità alla sig.ra Anna Traglia. Dopo il Segretario generale provinciale è stata la volta del suo omologo nazionale, Nicola Turco che ha ripercorso le tappe che hanno portato allo storico traguardo del rinnovo del contratto per i dipendenti pubblici e che ha puntato il dito contro la classe politica attuale rea- secondo lui- di aver tentato di limitare la rappresentanza dei lavoratori colpendo i sindacati. A fine relazioni si sono tenuti gli interventi degli ospiti, tra cui il segretario generale UIL FPL Paolo Pandolfi e Anita Tarquini, a capo della segreteria organizzativa camerale; subito dopo si è passato al momento elettivo, con il rinnovo di tutti gli organismi provinciali della UilPA: del Comitato territoriale fanno parte Carlo Campagna, Riccardo Colafrancesco, Anna Traglia, Mario Pirri, Vincenzo Spinelli, Alessandro Corsi, Cinzia Apponi, Paola de Marco, Enzo De Luca, Fabio Gerardi, Riccardo Patriarca, Paola De Rosa, Rosalba Pantano, Eleuterio Partigianoni, Andrea Tagliaferri, Cristina Baldassarra, Angelo Ricci, Dario Bonomo, Anna Madia, Giuseppe Giannetti, Chiara De Stefano. Revisori dei conti sono stati eletti Riccardo Patriarca, Ascenzio Zomparelli e Cinzia Cecili; Delegati al Congresso della Camera Sindacale Riccardo Colafrancesco e Carlo Campagna; Delegati al Congresso regionale UILPA Musella, De Luca, Colafrancesco, Campagna; Tesoriere è stato eletto Gabriele Radice; nel ruolo di Presidente provinciale Mario Chiarlitti è subentrato a Piero Landini mentre alla Segreteria provinciale UilPA eletti Riccardo Colafrancesco e Anna Traglia.

A.T.