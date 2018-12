Sora – CasaPound inizia le sue ‘Passeggiate per la sicurezza’

In una nota firmata dal responsabile cittadino Roberto Mollicone le dichiarazioni di CasaPound: “Come promesso nei giorni scorsi abbiamo iniziato oggi il servizio di monitoraggio delle zone più degradate di Sora dove degrado sporcizia e traffico di sostanze stupefacenti la fanno da padrone, partendo dai vicoli del centro storico dove ci siamo soffermati all’incirca un’ora.

Siamo partiti da “Vicolo Ospedale” per poi proseguire su Via Pianello,Via Friuli fino ad arrivare a Canceglie e San Rocco.