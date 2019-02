San Vittore del Lazio – Domani la Commemorazione dei soldati caduti nel 1944 con le autorità polacche

(di Francesca Messina) Si terrà mercoledì 16 maggio, presso il comune di San Vittore del Lazio, alle ore 18 in occasione del 74° anniversario della battaglie lungo la linea Gustav, la celebrazione e il ricordo dei sacrifici dei soldati. Interverranno oltre alle autorità politiche, civili e militari, una delegazione diplomatica e governativa della Repubblica di Polonia.

“L’arrivo a San Vittore del Lazio di una delegazione diplomatica e governativa della Repubblica di Polonia in occasione del 74mo anniversario delle battaglie lungo la linea Gustav – ha spiegato il sindaco di San Vittore del Lazio, Nadia Bucci – rappresenta il momento più alto e solenne di un rapporto di stima reciproca e di assoluta amicizia fra i nostri due popoli che parte da lontano. Esso iniziò proprio con il sacrificio delle divisioni polacche inquadrate nel II Corpo di Armata del tenente generale Wladislaw Anders posto in essere con insuperato valore durante le battaglie di Cassino e Montecassino della primavera 1944. In particolare, i soldati caduti in questo immenso cimento di libertà trovarono sepoltura in un cimitero provvisorio proprio in territorio di San Vittore. In corrispondenza di quel luogo sacro l’Amministrazione che guidò fece erigere in nome e per conto della comunità che rappresento e di tutti gli uomini caduti per la Libertà un monumento. Proprio lì, il prossimo 16 maggio alle 18.00 celebreremo e ricorderemo il sacrificio di questi straordinari soldati in presenza di autorità civili, religiose e militari e della rappresentanza polacca che annovererà anche la signora Anna Maria, figlia dell’eroe Anders sepolto a Montecassino con i suoi prodi. Molto più che un atto dovuto, sarà un sentito tributo al sangue versato per riportare la Pace in una terra che fu martoriata dal più tremendo dei conflitti.”