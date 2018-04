San Donato – Successo II edizione Torneo di Pasqua

L’energia dei giovanissimi è la speranza di un domani legato allo sport e al sociale. E’ il leit motiv che ha determinato il successo della seconda edizione del Torneo di Pasqua Valle di Comino, svoltosi nei giorno scorsi presso gli impianti sportivi intitolati all’indimenticabile Tenente Simone.

Si tratta di un vero e proprio campionato di carattere nazionale che ha visto la partecipazione di tre regioni, Lazio, Abruzzo e Molise, 10 società sportive e ben 250 giovani calciatori. Merito dello staff dell’Asd Sport Life. “I ragazzi si sono sfidati dalle 9 del mattino fino alle 18 sui tre campi de centro sportivo: quello in erba naturale, quello in erba sintetica e quello in terra – hanno sottolineato dall’Asd presieduta dai fratelli Dario e Davide Pesce – ed hanno potuto conoscere e confrontarsi con i piccoli sportivi all’interno di un vero centro sportivo che oggi, grazie anche ai numerosi sportivi del Frosinone Calcio, è diventato il fiore all’occhiello della Valle di Comino. La nostra associazione conta oggi oltre 100 iscritti sul territorio valligiano e non, aperti a diverse discipline sportive che vanno dal calcio, al tennis, fino all’escursionismo e al nuoto. L’obiettivo primario dell’Asd Sport Life è quello di lavorare per dare la possibilità ai ragazzi di praticare sport non solo a livello agonistico, ma soprattutto per condividere insieme agli altri una importante fase di crescita. Se nel frattempo dovessero nascere dei piccoli talenti, noi saremo i primi ad accompagnarli verso un percorso“.

I plausi all’ottima riuscita del Torneo vengono anche dall’Amministrazione comunale di San Donato. “Riconosciamo all’Asd Sport LIfe – ha commentato l’assessore allo sport Carlo Rosa – l’impegno profuso sia sull’ambito sportivo sia su quello sociale. I 250 ragazzi partecipanti hanno regalato grandi emozioni che desideriamo rivivere nelle prossime edizioni. Si tratta di una meravigliosa iniziativa che guarda al futuro come volano per un rilancio turistico del quale beneficeranno tutte le realtà ricettive del territorio valligiano. Ancora una volta è lo sport il settore di attrazione che, se unito al sociale, è in grado di raggiungere vette importanti”.

Caterina Paglia