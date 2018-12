FOCUS Facebook – Privacy e web…possiamo davvero tutelarci? 

(di Ester Evangelisti) La notizia di Cambridge Analytica ci ha colti di sorpresa e, forse, ci ha un po’ spaventati! Spaventati perché pensare che quello che siamo, quello che facciamo, possa essere esposto al mondo, ci lascia addosso una sensazione di inquietudine. E allora ci chiediamo: come possiamo proteggere la nostra vita?

Oggi il web fa parte della nostra vita.

Ogni giorno lo attraversiamo in lungo e largo alla ricerca di notizie, di risposte, senza pensare che, in fondo, siamo osservati. Senza pensare che tutto quello che siamo, che cerchiamo, viene registrato continuamente.

Questo ce lo ha piazzato sotto gli occhi increduli Cambridge Analytica.

Cambridge Analytica è una società che ha utilizzato, tramite Facebook, i dati di oltre 50 milioni di utenti per azioni che interessavano il referendum Brexit e la campagna elettorale di Donald Trump.

Davanti a eventi di questo genere, eventi che interessano la nostra privacy, che interessano la nostra vita da vicino, una domande ci sorge spontanea: c’è un modo per difenderci da questa “raccolta dati”?

La risposta è no.

Se si continuano ad usare social network e se si continua a navigare senza sosta sul web, i nostri dati non saranno mai al sicuro.

Se c’è una cosa che possiamo fare, quella, è sicuramente limitare la nostra presenza, le nostre tracce sul web.

Prendendo in esame proprio Facebook, non tutti sanno che questo social network ha attivato una serie di strumenti per tutelare la privacy degli utenti: nella sezione delle impostazioni, infatti, ci troviamo davanti ad altre sezioni che si occupano della gestione della privacy e del controllo dei tag.

Proprio qui possiamo farci sentire e mettere al riparo, almeno in parte, le nostre informazioni. Cambiando le impostazioni, infatti, potremmo avere più controllo sui nostri dati e, forse, non scapperanno via, risucchiati dalle onde del web.

La sicurezza totale per la “salvezza” della nostra privacy purtroppo non c’è.

Molto spesso i nostri dati vengo utilizzati, osservati senza il nostro consenso, ed è proprio questo che più di tutto fa paura: l’impossibilità di preservare la nostra vita privata.

Ecco, preservare.

Forse è proprio questo quello che dobbiamo imparare nuovamente a fare: preservare, mettere al riparto la nostra vita dalla fuga di notizie, dal mondo virtuale. Questo non vuole necessariamente dire estraniarsi da tutto, spegnere la rete e non entrarvi più, ma limitarci a pubblicare solo quello che non ci lascia totalmente esposti.

Antonio Spadaro, gesuita, teologo e saggista italiano, afferma che oggi “la sfida non deve essere come ‘usare’ bene la rete, come spesso si crede, ma come ‘vivere’ bene al tempo della rete”.

Ecco, questo ci può “salvare”: imparare a “vivere bene al tempo della rete.”

Ester Evangelisti