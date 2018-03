FOCUS Facebook – La nostra identità tracciata da un clic? Ecco come e perché

(di Ester Evangelista) I “like” che ogni giorno lasciamo sui social network sono la nostra spia. Rilasciano nei flussi del web chi siamo e quello che vogliamo, permettono che venga rubata la nostra identità. Ma come avviene tutto questo?

Oggi basta un piccolo pollice in su per lasciare al mondo del web una nostra traccia, per lasciare a questo la capacità di identificarci, capire chi siamo e saperlo dire meglio di noi.

L’università di Stanford insieme allo Psychometrics Center dell’Università di Cambridge hanno effettuato un test su questo argomento e ci hanno lasciato tra le mani una consapevolezza in più: il web ci conosce meglio di chiunque altro. Secondo il test, infatti, basterebbero solamente 10 like per conoscere una persona meglio di un suo collega e 150 per approfondirne il carattere fino ad arrivare a scoprire quei dettagli che sono tenuti nascosti anche ai familiari.

Ma come è possibile tutto ciò? Come possono ‘rubare’ le nostre informazioni personali attraverso un like?

Lucio Lamberti, docente di Marketing alla School of management del Politecnco di Milano, spiega che tutto questo avviene attraverso un’analisi semantica: “siccome ogni giorno si possono mettere tantissimi like, raggruppando le informazioni sottostanti possiamo fare delle deduzioni sui gusti.” Quindi, il web riesce a capire verso quali elementi siamo più propensi attraverso un like e, sempre attraverso questo, riescono a farsi un’idea precisa di noi e delle nostre tendenze.

Per avere informazioni dettagliate su di un utente, però, non il web va avanti, non si ferma solo a questo step: moltissime notizie su di una persona vengono apprese anche attraverso dei quiz, come quelli forniti dalla Global source research che pagava gli utenti per svolgere quiz sulla personalità.

La rete è piena di questionari del genere che ogni giorno vengono aperti moltissime volte lasciando in rete sempre più informazioni su di noi.

Ma, allora, il vero problema siamo noi o è la rete?

Molto spesso la voglia di apparire, di mostrarci agli altri come vogliamo, ci lascia addosso la “necessità” forte di condividere. Ma non quello che siamo, quello che vorremo essere. La rete in questi momenti ci soddisfa, ci dà l’idea di essere il mondo ideale perché ci permette di mostrarci come vogliamo e, ci spinge sotto gli occhi solo i post che possono andare d’accordo con le nostre idee…la rete ci cattura. E a noi va bene così.

A noi va bene chiudere gli occhi e far finta di non sapere che siamo finiti nel flusso della rete, che questo mondo freddo conosce tutto di noi e usa ciò che siamo per manipolare addirittura i risultati politici.

A noi va bene fino a che non ci toccherà direttamente, fino a che il web non rapirà la nostra identità.

Ecco, forse quel giorno capiremo davvero come usare bene il web: quel mondo che è salvezza e che se vuole, in un attimo, può essere dispersione di identità, totale distruzione.

