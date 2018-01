Arte e Cultura – “Sulle labbra del tempo”, ad Amaseno la presentazione

Si terrà ad Amaseno, giovedì prossimo alle ore 18.30 presso il Palazzo Benedetti, la prima presentazione del libro “Sulle labbra del tempo – Area tra gesti musica ed immagini” di Protani Diego e Viviana Vacca ed edito dalla LFA Publisher.

Un libro che affronta il decennio degli anni 70 nelle varie sfaccettature. Gli anni 70 sono stati il decennio artisticamente più prolifico del secolo scorso. Per questo nel saggio si parte da un gruppo rock simbolo del decennio, ovvero gli “Area” di Demetrio Stratos, per affrontar tutto il periodo musicale , sociale , artistico e teatrale. Ma gli anni 70 sono stati anche il periodo più buio socialmente e politicamente del dopoguerra e anche l’arte si intrecciava con la politica. Spesso anche la canzone d’autore aveva risvolti politici ed ideologici, come accadeva anche nel cinema o nel teatro. Nel volume ci sono oltre 70 testimonianze di artisti, politici, intellettuali che raccontano il proprio punto di vista sugli anni 70 da Enrico Ruggeri, Steve Hackett dei Genesis , Pick Withers dei Dire Straits a Enzo Moscato, da Daniele Ciprì ai grandi protagonisti del progressive rock italiano come Patrick Djivas della Pfm a Lino Vairetti, Pierluigi Calderoni ed Enzo Vita. Nel volume sono incluse le fotografie di Tano D’Amico ed i disegni di Pablo Echaurren per Lotta Continua. L’autore dialogherà con il sindaco e con i presenti in sala.