Roma – Nube nera, devastante incendio all’impianto Tmb sulla Salaria

Un vasto incendio è divampato alle prime ore di questa mattina in via Salaria. Bruciano i rifiuti del TMB, la zona è ricoperta di fumo nero. Chiuso per precauzione una scuola dell’infanzia vicino all’impianto e fortunatamente al momento non risultano feriti ed intossicati.

Numerose squadre di vigili del fuoco da questa mattina sono impegnate a domare l’incendio avvenuto all’impianto Tmb dei rifiuti sito in via Salaria. Brucia immondizia nel capannone gestito dall’Ama, struttura di circa 2 mila metri quadrati. Secondo la testimonianza del guardiano dell’impianto si è sentito prima uno scoppio e poi le fiamme hanno iniziato a divorare tutto. L’incendio sarebbe scoppiato nella zona di ricezione della spazzatura, ma al momento non si conoscono le cause del rogo. La nube nera è visibile a parecchi chilometri di distanza e l’acre odore di fumo ha obbligato gli abitanti dei quartieri limitrofi a tenere serrate le finestre. L’impianto Tmb si trova alla periferia nord – orientale della capitale, la sua attività è da anni contestata dai residenti, per le esalazioni e il cattivo odore. Oltre ai vigili del fuoco sul posto i carabinieri che indagano sul fatto, l’Arpa per monitorare la qualità dell’aria e il pm Carlo Villani per un sopralluogo. Il Campidoglio ha invitato, oltre a tenere chiuse le finestre, di non consumare prodotti coltivati nella zona e di evitare attività all’aperto. L’impianto Tmb lavora circa 600 tonnellate di immondizia al giorno e il sindaco Virginia Raggi si è appellata a tutte le città del Lazio e alle regioni, chiedendo aiuto per la raccolta rifiuti dei prossimi giorni.

Anna Ammanniti