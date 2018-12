Roma – All’ambasciatore Alma Lama, il Premio Liberi di Crescere

Tra le personalità alle quali è stato conferito il prestigioso Premio Internazionale “Liberi di Crescere” da parte de La Caramella Buona Onlus, l’ambasciatore del Kosovo Alma Lama.

“Esempio internazionale di Donna impegnata nella risoluzione di tensioni in un difficilissimo contesto, già nota parlamentare nella Repubblica del Kosovo, la Signora Lama si è sempre distinta per un particolare impegno a favore delle fasce deboli della popolazione, per i diritti umani e per la forte volontà di integrazione europea. Nel suo precedente impegno da giornalista investigativo, si è occupata di crimini di guerra e corruzione. Il Dipartimento di Stato Americano l’ha nominata fra le cinquanta Donne Leader nel Mondo. Contestualmente al suo prestigioso incarico diplomatico, non fa mancare attenzione ai suoi tre figli. A Sua Eccellenza ALMA LAMA, Ambasciatore della Repubblica del Kosovo in Italia, viene conferito il Premio Internazionale Liberi di Crescere”.

