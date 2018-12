Regione – Valle dell’Aniene, ok a finanziamento da 2 milioni

<<Era stato un impegno che avevo preso con tutti i sindaci della Valle dell’Aniene. Oggi sono orgogliosa di poterlo annunciare: siamo riusciti ulteriormente a finanziare con altri 2 milioni di euro la legge regionale per lo sviluppo della Valle dell’Aniene>>. Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano, annunciando l’importante notizia.

Si tratta di uno stanziamento triennale (2019-2021) che servirà alla valorizzazione del patrimonio storico, ambientale, turistico e archeologico e anche allo sviluppo socio economico della Valle, uno dei territori più belli del Lazio, al quale sono legatissima.

I fondi saranno ripartiti tra i 35 Comuni dell’area e serviranno a dare ancora maggiore impulso a un territorio importantissimo per l’economia turistica e culturale del Lazio. In particolare potranno essere utilizzati per lavori di recupero di edifici storici, per la valorizzazione del turismo, per interventi sulle infrastrutture e qualsiasi iniziativa in grado di sostenere l’economia di questi splendidi territori.

Parliamo di una legge approvata nel 2007 che nessuno prima di noi aveva finanziato. Lo scorso anno abbiamo inserito 2 milioni, oggi ne mettiamo altri 2 per fare della Valle dell’Aniene il nostro fiore all’occhiello.