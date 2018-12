Regione – Scuola, stop al certificato medico per le assenze

A partire da quest’anno scolastico, non sarà più necessario presentare il certificato medico dopo un’assenza superiore a 5 giorni.

Il provvedimento è stato approvato mercoledì 19 settembre durante la discussione del Collegato del Bilancio in Consiglio Regionale del Lazio.

Il certificato scolastico sarà obbligatorio solo per profilassi previste a livello nazionale e internazionale ed esigenze di sanità pubblica. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha spiegato: “Una scelta per la semplificazione che porta maggiori tutele per i bambini e meno burocrazia per le famiglie e gli istituti scolastici. Con l’approvazione dell’articolo la Regione Lazio, che è leader in Italia per quanto riguarda le coperture vaccinali e che ha esteso la continuità assistenziale pediatrica anche al sabato, la domenica e nei festivi, decide di ridurre la burocrazia senza diminuire la prevenzione”. Il consigliere regionale Michela Califano (PD) dichiara:” Una scelta che abbiamo voluto fortemente per semplificare la vita delle famiglie. In questo modo riduciamo la burocrazia senza diminuire la prevenzione. Ricordo infatti che il Lazio è la Regione leader in Italia per quanto riguarda le coperture vaccinali.”

Anna Ammanniti