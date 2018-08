Regione – Previsioni meteo, Estate in crisi nel weekend: temporali e tracollo termico

Edoardo Ferrara di 3BMeteo: “in settimana altri improvvisi temporali al Centrosud e Isole, ma nel weekend perturbazione dalla Scandinavia con acquazzoni e netto calo delle temperature, specie al Nord”.

IN SETTIMANA ANCORA CALDO AFOSO MA ANCHE IMPROVVISI TEMPORALI –

“Continuerà anche nei prossimi giorni il trend caldo e afoso che interessa buona parte dello Stivale, sotto un anticiclone che tuttavia non riesce ad impedire la formazione di improvvisi temporali” – lo conferma in una nota il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “altri acquazzoni sono infatti attesi al Centrosud, in particolar modo su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, più occasionalmente tra bassa Toscana, Lazio, Puglia e in generale lungo l’Appennino. I temporali saranno localizzati ma a tratti intensi, con rischio di qualche nubifragio, grandine e improvvise raffiche di vento. Prestare dunque attenzione! Il tempo risulterà più stabile su Marche, alta Toscana e in generale al Nord, ma con qualche temporale in formazione sulle Alpi che potrà protrarsi fino alle ore notturne”

ESTATE IN CRISI NEL WEEKEND CON PERTURBAZIONE DAL NORD EUROPA –

“Giungono ulteriori conferme sulla discesa di una perturbazione dalla Scandinavia nel corso del prossimo weekend” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “che colpirà soprattutto l’Europa centrale ma in parte anche l’Italia. Arriveranno così nuovi rovesci e temporali sparsi anche di forte intensità soprattutto al Centronord; poco o nulla invece al Sud. La traiettoria di questa perturbazione risulta tuttavia ancora incerta, siamo dunque ancora in fase di analisi per capire quali saranno le zone più coinvolte e quali meno”

TEMPERATURE IN CALO, STOP A CALDO E AFA –

“Se fino a venerdì caldo e afa interesseranno gran parte d’Italia, specie il Centronord, nel corso del weekend è atteso un deciso calo delle temperature in particolare al Nord dove si potranno perdere anche 8-10°C se non superiore sulle Alpi. Al Sud invece farà ancora piuttosto caldo, in attesa di un calo comunque più contenuto nei giorni successivi” – concludono da 3bmeteo.com