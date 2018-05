Regione – Presentata la V edizione di “Torno Subito”

Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il Vicepresidente Massimiliano Smeriglio presentano la quinta Edizione del progetto Torno Subito. Il bando che si è aperto lo scorso 7 maggio scade il 3 luglio 2018 e prevede un investimento di 9 milioni di euro, che sarà integrato con ulteriori 2,5 milioni, per un totale finale di 11,5 milioni di euro.

COSÈ TORNO SUBITO:

Torno Subito 2018 è il Programma di interventi rivolto a studenti universitari e laureati finanziato attraverso il Programma Operativo della Regione Lazio – Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020. Il progetto è dedicato ai cittadini tra i 18 e i 35 anni del nostro territorio che vogliono migliorarsi, crescere e inseguire i loro sogni. “Torno subito rappresenta una sorta di biglietto di andata e ritorno che servirà a far rientrare nel Lazio giovani meglio formati, con un curriculum arricchito da esperienze professionali e dal confronto con un mondo del lavoro in cui è oramai necessario sapersi orientare a livello internazionale. Il progetto negli anni passati ha coinvolto più di 6.000 ragazzi. Per ogni giovane la media di spesa è di circa 10mila euro. Per la quinta edizione, grazie a un finanziamento di 11 milioni di euro, saranno realizzati i progetti di almeno 1.000 ragazzi. Il totale delle risorse impiegate per tutte le edizioni è di più di 90 milioni di euro.

A CHI E RIVOLTO

Il programma “Torno subito” è rivolto a studenti universitari o laureati residenti nel Lazio da almeno 6 mesi, di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti. Per i progetti che riguardano il Cinema e lEnogastronomico la partecipazione è aperta anche ai diplomati. L’intervento ha come riferimento territoriale l’intera Regione Lazio.

COME FUNZIONA

L’intervento si articola in percorsi di alta formazione e di esperienze professionali, a valenza formativa e professionalizzante, da realizzarsi in parte (apprendimento) fuori dalla Regione Lazio (altre regioni italiane, paesi UE, altri Paesi europei ed esteri); una seconda parte (reimpiego delle competenze acquisite) si svolge allinterno del territorio regionale. Il Programma finanzia progetti di apprendimento e di formazione formale e informale e/o di work experience, finalizzati allinserimento lavorativo, ideati e realizzati dagli studenti/laureati stessi, in collaborazione e con il supporto di organizzazioni pubbliche e private.

Gli studenti universitari o laureati interessati a presentare un progetto devono coinvolgere nellideazione e nella realizzazione del piano due partner: il primo localizzato fuori dal territorio della regione Lazio (altre regioni italiane, paesi UE, altri Paesi europei ed esteri); il secondo allinterno del territorio della regione Lazio. I partner possono essere organismi formativi, soggetti pubblici e/o enti locali, imprese, cooperative, scuole, università, centri studi e/o centri di ricerca, associazioni, enti del terzo settore, organizzazioni non governative, fondazioni. Finora sono stati coinvolte 4.000 imprese. I progetti finanziati possono avere una durata massima di 9 mesi. Sono così suddivisi: Fase 1. fino a 7000 euro per corso, master più vitto, alloggio e viaggio (varia in base alla destinazione), oppure per esperienza lavorativa: 800 euro di indennità mensile più vitto, alloggio e viaggio (varia in base alla destinazione); Fase 2: tirocinio di 3 mesi con 800 euro di indennità.