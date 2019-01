Regione – Meteo: “Da mercoledì torna la pioggia”

Francesco Nucera: “L’alta pressione si opporrà all’avanzata di una perturbazione in arrivo dalla Spagna che provocherà un peggioramento soprattutto sui settori occidentali tra mercoledì e giovedì”.

“Prima parte della settimana all’insegna del tempo tutto sommato discreto, con temperature miti di giorno, mentre da mercoledì è previsto un peggioramento sui settori occidentali per l’arrivo di una perturbazione dalla Spagna. A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera che aggiunge – Questo avvio di Autunno si caratterizza per la mancanza delle vere perturbazioni atlantiche, a causa di un anticiclone sempre ingombrante in Europa”.

Tempo discreto e clima mite caratterizzano questa seconda settimana di Ottobre. A parte qualche incertezza sui rilievi del Centro Sud sarà il sole a prevalere sulle nostre Regioni. Il clima risulterà mite, specie di giorno, con massime che saranno sopra le medie del periodo. I valori potrebbero toccare i 25°C sulla Pianura Padana e in Toscana, 23-24°C su Lazio, Umbria ed Isole Maggiori, tra 20 e 23°C sul resto del Sud e sul versante adriatico per via di infiltrazioni di aria fresca dai Balcani.

Tra mercoledì e giovedì arriverà una perturbazione dal Mediterraneo occidentale. L’alta pressione in rinforzo sul Baltico contrasterà con un’ampia ruota di bassa pressione di provenienza atlantica. Lo spostamento dei massimi sull’Europa nordorientale consentirà a un fronte nuvoloso di raggiungere le nostre regioni, coinvolgendo in particolare i versanti occidentali italiani. Piogge e qualche temporale, talora di forte intensità, potranno interessare Nord Ovest, Sardegna e Toscana per poi estendersi a Lazio e Sicilia. “Sul resto della Penisola la situazione rimarrà per il momento invariata” – concludono da 3bmeteo.