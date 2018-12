Regione – Meteo: caldo più intenso, si torna sopra i 30 gradi?

Edoardo Ferrara: “anticiclone sub-tropicale in rinforzo sull’Italia. Dopo le ultime note instabili di sabato si apre una fase stabile, soleggiata ma soprattutto calda oltre il normale: attesi picchi di oltre 30°C al Nord e tirreniche “.

WEEKEND DAI DUE VOLTI, ULTIME PIOGGE SABATO POI SOLE – “si prospetta un fine settimana caratterizzato ancora da qualche nota instabile, specie sabato quando potremo avere ancora qualche locale pioggia o temporale su adriatiche e al Sud” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che prosegue – “già sul resto della Penisola l’avvicinamento dell’alta pressione favorirà condizioni più soleggiate. Domenica il sole sarà prevalente su gran parte dello Stivale con al più qualche isolato e breve rovescio sulla Puglia. Le temperature, dopo il calo di sabato lungo le adriatiche, saranno in nuova ripresa sin da domenica.”

NELLA PROSSIMA SETTIMANA SI TORNA IN PIENA ESTATE CON L’ANTICICLONE SUB-TROPICALE– “da lunedì e per diversi giorni l’anticiclone sub-tropicale ingloberà l’Italia in una bolla d’aria calda e stabile” – conferma Ferrara di 3bmeteo.com – “con tempo soleggiato per gran parte della settimana da Nord a Sud e davvero pochi spunti piovosi, al più isolati sui rilievi e in Sardegna. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con massime che si porteranno su valori pienamente estivi: attesi picchi di oltre 30-32°C al Nord, Toscana, Umbria, Lazio; qualche grado in meno su adriatiche e al Sud ma comunque valori sopra la media.”

CITTA’ PIU’ CALDE – “Alcune delle città più calde nella prossima settimana saranno Milano, Torino, Brescia, Mantova, Bolzano, Verona, Rovigo, Bologna, Ferrara, Firenze, Perugia, Roma, Frosinone. Va comunque precisato che di notte le temperature si porteranno sempre su valori freschi, complici le minori ore di luce e il sole più basso sull’orizzonte” – concludono da 3bmeteo.com