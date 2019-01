Regione – Lazio: 2,1 milioni per i giovani agricoltori

Sostenere l’agricoltura significa anche dare strumenti e risorse a quei giovani che vogliono iniziare a investire.

Per questo come Regione Lazio abbiamo deciso di stanziare 21 milioni di euro destinati a ragazzi tra i 18 e 40 anni, con adeguate qualifiche e competenze professionali, che vogliano avviare una nuova impresa o rilevarne una. L’obiettivo è promuovere nuove pratiche e tecniche innovative per la produzione, dando così nuovi impulsi e nuove prospettive a un comparto che da sempre riveste un carattere prioritario per la nostra Regione, sia in termini di Pil sia in termini occupazionali. I beneficiari dell’avviso pubblico sono i giovani agricoltori di età tra 18 e 40 anni che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola di adeguate dimensioni economiche, in possesso di una propria posizione fiscale e previdenziale.

Le domande di sostegno devono essere presentate entro il 25 febbraio 2019 ed effettuate esclusivamente mediante apposita procedura informatica a questo indirizzo email: https://bit.ly/2VCcy2v Invito tutti i giovani che abbiano voglia di scommettere su se stessi a mettersi in gioco. Siamo pronti a sostenerli. Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano.