Regione – Firmato l’Addendum all’accordo quadro per le Aree di Crisi Complessa

E’ stato sottoscritto, oggi durante una riunione presso l’Assessorato al Lavoro e Nuovi diritti, un accordo tra Regione Lazio e Parti sociali sugli ammortizzatori sociali destinati alle aree di crisi complessa, per soddisfare le oltre 1.600 domande di mobilità in deroga. Valiani e Valente: “Bene la sottoscrizione ma ora aprire un tavolo di confronto per affrontare le difficolta’ dell’economia laziale”.

Firmato l’Addendum all’accordo Quadro tra Regione Lazio e parti sociali nelle Aree di Crisi Complessa di Frosinone, Rieti e Colleferro. Resta fermo l’accordo sottoscritto lo scorso 28 febbraio tra Regione Lazio e CGIL CISL UIL E UGL, con la novità odierna. In pratica ai lavoratori verrà pagata la Mobilità in Deroga maturata al 1 gennaio 2019, dopodiché verrà agganciata la Mobilità 2019, prevista nel Disegno di Legge di Bilancio pari a 117 milioni di euro, destinati a tutte le aree di crisi complesse in Italia.

Pur apprezzando l’impegno del Sottosegretario al Lavoro On. Claudio Durigon, la Regione Lazio e i sindacati CGIL CISL UIL e UGL, hanno rappresentato all’esecutivo nazionale la necessità di un ulteriore incremento e la possibilità di utilizzo delle risorse anche a copertura di situazioni verificatesi nel corso dell’anno 2018 e rimaste insoddisfatte per carenza di fondi.

Chiaramente, la validità dell’Addendum, è subordinata all’approvazione dell’emendamento contenuto nella legge di bilancio dello stato all’art. 1, comma 137 octies ed all’entrata in vigore della legge di bilancio del prossimo anno: “Grazie al provvedimento sottoscritto oggi – sottolineano il Segretario dell’UGL Lazio Armando Valiani e quello dell’UGL Frosinone Enzo Valente – si è sanata una situazione che se non affrontata in fretta dal Governo e dalla Regione avrebbe generato un’ulteriore problema sociale. Ora però chiediamo al Governatore di aprire un tavolo di confronto per trovare le giuste soluzioni non solo per le Aree di Crisi Complessa ma per l’intero Lazio la cui economia è ancora di grave difficoltà”. (Fonte comunicato stampa)

“Un risultato importante – ha commentato l’Assessore al Lavoro, Claudio Di Berardino – raggiunto dopo diversi incontri con le Parti sociali. Insieme abbiamo individuato la strada migliore per dare risposte alle lavoratrici e ai lavoratori di Rieti e Frosinone che hanno perso l’occupazione. In questo percorso abbiamo coinvolto opportunamente anche il Ministero del Lavoro, dato che il finanziamento degli ammortizzatori sociali è di competenza del governo nazionale”.

“Raccogliendo le richieste del Tavolo – ha aggiunto l’Assessore al Lavoro – ci impegniamo ad avviare momenti di confronto per verificare l’attivazione degli accordi di programma promossi sui territori. Incontrerò oggi stesso i lavoratori che da giorni presidiano la Provincia di Frosinone. Il nostro obiettivo è consentire ai giovani disoccupati e a tutti coloro che hanno perso un’occupazione di essere reinseriti nel mercato del lavoro”. (fonte: comunicato stampa)

“Un ulteriore passo in avanti per dare risposta alle necessità e ai bisogni dei lavoratori di questa provincia. Con difficoltà e tanto impegno, il territorio sta per ottenere un importante risultato. Un passo decisivo nel percorso iniziato due anni fa da noi proprio qui in Provincia, sul quale si è imperniato tutto il processo che ora sta offrendo i suoi risultati“. E’ quanto afferma il Presidente della Provincia di Frosinone Antonio Pompeo, in merito alla firma tra la Regione Lazio e le sigle sindacali dell’Addendum all’Accordo dello scorso mese di febbraio. “Va sottolineato il lavoro che è stato fatto dalle Istituzioni locali, dai sindacati e la tenacia dei lavoratori. Ora aspettiamo che gli accordi si traducano nell’erogazione delle risorse ai destinatari e nella disponibilità del Governo a stanziare ulteriori fondi per il 2019. Un ringraziamento alla Regione Lazio e all’Assessore Claudio Di Berardino”.

“Ancora una volta la Regione fa la sua parte al fianco dei lavoratori e sottoscrive accordo per la mobilità in deroga di 1600 lavoratori delle aree di crisi di Frosinone e Rieti. 8,3 mln da Regione + 6 impegnati nella manovra. Continueremo a vigilare e insistere”. Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti