Regione – Buschini: “Nel bilancio del Lazio anche fondi per combattere inquinamento”

Miglioramento della qualità dell’aria nei Comuni: mezzo milione in bilancio grazie ad emendamento centro-sinistra.

“Nella manovra di bilancio appena varata in consiglio regionale – il bilancio dell’amministrazione Zingaretti che riduce le tasse a imprese e cittadini – tra gli emendamenti approvati c’è il finanziamento, presentato da me e dagli altri capigruppo del centro sinistra, di 500.000 euro delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria nei comuni. E’ un’azione strategica, sulla scorta del lavoro iniziato durante la scorsa legislatura, dove diversi sono stati gli interventi di tutela ambientale connessi al miglioramento della qualità dell’aria. Dagli incentivi per interventi di mobilità sostenibile, alla possibilità di istallare semafori intelligenti fino ai finanziamenti per la sostituzione delle caldaie inquinanti, la volontà è quella di aggredire un problema molto grave nei nostri territori, che ha riverberi negativi sulla salute. Anche lo stanziamento di risorse ai comuni per le piste ciclabili rientra negli interventi pensati per combattere l’inquinamento: sostenere una nuova mobilità è un passo ulteriore per vincere questa difficile sfida”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo Pd in Regione Lazio Mauro Buschini