Regione – Autostrade: accordo con Ministero e Abruzzo su sconti

Oltre 100 sindaci hanno dato vita ad una protesta contro gli aumenti dei pedaggi sull’A24 Roma- L’Aquila e l’A25.

“Oggi è stata una giornata importante perchè siamo pronti a portare la prossima settimana una delibera in giunta. C’è un accordo con la Regione Abruzzo, d’accordo l’Ente gestore e il Mit affinchè le Regioni stanzino le risorse per coprire gli sconti per i pendoli che avevamo promesso fino al venti per cento“. Cosi il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti uscendo dalla sede del ministero a Porta Pia al termine dell’incontro.

“Questa sarà una boccata di ossigeno peri pendolari. Sta andando inoltre avanti, abbiamo saputo dal ministro Delrio – ha aggiunto – il rapporto con il gestore per il nuovo piano economico e

finanziario. Non è ancora chiuso ma confidiamo che anche da questo nuovo impegno di investimenti, che è stato ribadito dal governo, servirà a ridurre fino al quattro per cento l’aumento, sia un obiettivo credibile. Prima era solo una proposta ora è una proposta che ha una credibilità dagli incontri che si stanno facendo. È una giornata importante perchè avevamo preso un impegno, fatto una promessa e non ce ne siamo dimenticati e la stiamo portando avanti”.