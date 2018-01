Provincia – UDC, Giuseppe Patrizi è il nuovo presidente

Nuovo prestigioso incarico per Giuseppe Patrizi; da oggi, infatti, è alla guida dell’Unione Di Centro di Frosinone.

La comunicazione della nomina è arrivata, nella giornata di martedì 2 gennaio, a firma del segretario regionale Udc Lazio, Antonio Saccone: <in virtù delle tue qualità personali, della tua esperienza politica e della tua conoscenza del territorio, in vista delle imminenti elezioni politiche e regionali, sono a nominarti Presidente Provinciale di Frosinone>. Un nuovo prestigioso incarico per Giuseppe Patrizi che, in una nota stampa, ha commentato: <Esprimo viva soddisfazione per la nomina di responsabile del territorio della nostra provincia, ricevuta dai massimi vertici del partito UDC. Ringrazio di cuore il segretario nazionale On. Lorenzo Cesa e il responsabile regionale dott. Antonio Saccone per la fiducia accordatami. Una scelta coerente con i miei valori liberal-democratici e la mia identità moderata e popolare. Mi attiverò subito per mettermi a servizio del territorio, continuando il lavoro intrapreso durante la mia presidenza alla Provincia di Frosinone, nel rispetto dei valori di cui il partito dello scudocrociato è portatore>.

red.