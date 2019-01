Provincia – Terzo weekend di luglio all’insegna della sicurezza per i Carabinieri. Ecco i numeri

In occasione del terzo weekend di luglio ed il conseguente intensificarsi del traffico, il Comando Compagnia Carabinieri di Cassino, sotto il diretto coordinamento del Comando Provinciale di Frosinone, continua la predisposizione dei servizi di prevenzione dei reati contro il patrimonio, lo spaccio di sostanze stupefacenti, dei reati in genere, nonché il controllo alla circolazione stradale.

A tal fine sono stati predisposti servizi di pattugliamento sulle principali arterie che attraversano la giurisdizione della suddetta Compagnia, mediante l’attuazione di posti di controllo tesi alla captazione di soggetti di interesse operativo, ispezioni di luoghi frequentati da pregiudicati, spacciatori e prostitute.

Nel corso di tali servizi sono stati conseguiti i seguenti risultati:

In Piedimonte San Germano

deferivano in stato di libertà ai sensi degli artt.2 e 76 co.3 D.Lgs. nr.159/2001 e art.650 per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio, due persone provenienti da Napoli e già censite, poiché venivano sorprese mentre si aggiravano con fare sospetto nei pressi del parcheggio antistante il centro commerciale “Le Grange”, inadempienti al divieto di far ritorno nel suddetto comune per un periodo di anni tre. Le stesse, unitamente ad una terza persona 39enne proveniente sempre da Napoli, venivano sanzionate amministrativamente ai sensi dell’art.278 D.Lgs. nr.114/1998 della somma complessiva di euro 15.489,00, poichè esercitavano l’attività di commercio ambulante su area pubblica senza essere in possesso della prescritta autorizzazione del Sindaco, con il contestuale sequestro di n.10 capi di biancheria di varie marche.

Nel corso del medesimo servizio, procedevano al controllo di un circolo privato sito in quel centro, gestito da un 28enne del luogo, che veniva sanzionato ai sensi dell’art.17 della Legge nr.689 del 24.11.1981 con euro 1.032,00 di ammenda, poiché aveva esercitato l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all’interno di un circolo privato del tutto privo delle caratteristiche di associazionismo senza scopi di lucro, perseguendo finalità esclusivamente commerciali con immediata cessazione dell’attività.

In Cassino

Segnalavano alla Prefettura di Frosinone ai sensi dell’art.75 DPR 309/90 un 33enne e due donne, rispettivamente 48enne e 22enne, tutti del cassinate, poiché trovati in possesso grammi 0,485 (l’uomo) di sostanze stupefacenti del tipo “cocaina”, le donne di grammi 0,314 del tipo “cocaina” e grammi 1,9 del “hashish”, il tutto sottoposto a sequestro;

proponevano alla Questura di Frosinone per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio, un 19enne, e due 18enni, rispettivamente dell’hinterland partenopeo e del pontecorvese, mentre si aggiravano in atteggiamento sospetto nei pressi di Piazza Labriola e Viale Sandro Pertini di Cassino, sorprese con gruppi di persone censite per reati in materia di sostanze stupefacenti, senza fornire plausibili spiegazioni circa la loro presenza in loco.

Inoltre, intercettavano e controllavano un 33enne del cassinate, già censito per stupefacenti, violenza privata, minacce, e precedentemente sottoposto a libertà vigilata, mentre si aggirava nei pressi di alcune attività commerciarli nel centro della Città Martire, pertanto ricorrendo i presupposti legge, lo stesso veniva proposto alla Questura di Frosinone per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio.

In Picinisco

Intercettavano e controllavano tre persone, tutte residenti dell’hinterland partenopeo, già censite per rissa, truffa, violenza e minaccia a Pubblico ufficiale, falsità in atti privati, interdizione dai pubblici uffici, mentre si aggiravano con fare sospetto nei pressi di abitazioni private isolate e periferie di quel Centro. Anche queste venivano proposte alla Questura di Frosinone per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio.

Medesima proposta veniva avanzate nei confronti di un 18enne proveniente dalla vicina provincia di Caserta, poiché veniva trovato aggirarsi nei pressi di abitazioni in atteggiamento sospetto.

In Atina:

Intercettavano e controllavano un 20enne del cassinate, già censito per furto aggravato, mentre si aggirava – con fare sospetto – tra le auto in sosta e attività commerciali di quel centro.

Ricorrendo i presupposti di legge, lo stesso veniva proposto alla Questura di Frosinone per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio.

In Sant’Apollinare:

Intercettavano e controllavano quattro persone – di nazionalità romena, tutte residenti nella limitrofa provincia di Caserta e già gravati da precedenti di Polizia per reati contro la persona e il patrimonio, mentre si aggiravano con fare sospetto, nei pressi di abitazione isolate di quel centro.

Stando i presupposti di legge, le stesse venivano proposte alla Questura di Frosinone per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio.

Nel corso del medesimo servizio effettuavano, con l’impego di 12 militari e 6 automezzi :

– nr.119 identificazioni di persone;

– nr.94 controlli veicolari;

– nr.8 contravvenzioni al C.d.S.;

– nr.4 perquisizioni personali, veicolari e locali;

– nr.4 persone controllate agli arresti domiciliari e/o misure di prevenzione.