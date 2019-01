Provincia – Rinasce Agifar Frosinone, l’associazione dei giovani farmacisti

Ecco nel dettaglio le cariche del nuovo consiglio direttivo AGIFAR FROSINONE:

– Presidente Stefania Cervini

– Vice Presidente Francesca Pantano e Matteo Giudici

– Segretario Sonia Catallo

– Tesoriere Giuseppe Messore

– Collegio dei Revisori dei conti

Sole Ferraro

Marco Musella

Manuel Raponi

– Collegio dei Probiviri

Jacopo D’Antonio

Irene Fiamingo

Laura Piacitelli.

L’Agifar è un’associazione no profit che unisce i giovani farmacisti (Under 38) e gli studenti di Farmacia e CTF (in genere almeno il 30%), le forze nuove della farmaceutica italiana, in una grande famiglia nella quale tutti possono dare voce alle loro idee, far emergere le loro esigenze e la loro sana aspirazione di crescita professionale in un clima di amicizia, collaborazione ed impegno.

Fa parte della Fenagifar ( www.fenagifar.it ) che raggruppa tutte le Agifar provinciali e ne coordina le attività e le iniziative.

L’A.Gi.Far. è un’associazione che informa i giovani farmacisti e gli studenti sulle ultime novità, allo scopo di essere un valido strumento di lavoro per affrontare e per evitare le molteplici problematiche che si incontrano nella realtà quotidiana del ruolo del Farmacista.

Cercheremo di dare ai Nostri Soci aggiornamenti vari e pratici per la professione del Farmacista, con l’obiettivo di diffondere l’idea che qualsiasi momento può essere utile per tenersi informati. Iscriversi ad un’associazione è anche un piacere, uno svago e un modo per stringere nuove amicizie e conoscenze (tornei sportivi, visite culturali, feste di primavera e Natale). A sottolinearne il carattere pratico, la divulgazione di informazioni e vantaggi per i Soci sui vari corsi ed incontri per la formazione professionale.

Gli obiettivi dell’Agifar:

Valorizzare l’attività professionale dei giovani laureati in Farmacia e CTF.

Promuovere l’aggiornamento culturale e la crescita professionale degli iscritti.

Sostenere iniziative concrete di raccordo tra il mondo universitario ed il mondo del lavoro attraverso l’organizzazione di stages ed attività di tirocinio professionale

Organizzare eventi formativi accreditati presso il Ministero della Salute (Corsi ECM), prediligendo argomenti strettamente correlati alla professione e al ruolo sanitario del farmacista.

Stabilire rapporti di reciproca collaborazione con tutte le Organizzazioni di Farmacisti, con l’Università e gli studenti della Facoltà di Farmacia.

Partecipare ad iniziative finalizzate al volontariato e alla solidarietà.

Organizzare eventi sportivi, quali tornei di tennis e di calcetto, occasioni di svago e di incontro finalizzati alla conoscenza, all’amicizia e al divertimento degli iscritti: week-end in località turistiche, appuntamenti eno-gastronomici e più in generale serate all’insegna del “piacere dello stare assieme”.

Perché iscriversi all’Agifar?

Per accedere in maniera agevole ai corsi di aggiornamento e ai corsi ECM.

Per ricevere gratuitamente a casa la rivista ufficiale Fenagifar “NewPharma”.

Per conoscere giovani colleghi e partecipare alle iniziative sportive e agli eventi dedicati al tempo libero.

“Partecipa attivamente alla vita associativa condividendo con noi le tue idee, la tua esperienza e soprattutto il tuo entusiasmo!”

Tutte le info sulla pagina Facebook, “Agifar Frosinone”.

