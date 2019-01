Provincia – Piano di Assunzione e stabilizzazione del personale precario, lettera a Macchitella

Il sindacato degli infermieri scrive al Commissario Straordinario della Asl di Frosinone, il dottor Luigi Macchitella, per avere chiarimenti piano assunzionale e stabilizzazione personale precario.

<<La presente – questo il corpo della missiva – al fine di chiedere delucidazioni circa il “personale del comparto a tempo determinato in scadenza al 31 dicembre 2108 in possesso dei requisiti art. 20 comma 1 D.L.vo n. 75/2017. Piano triennale dei fabbisogni del personale. Linee di Indirizzo per le Aziende ed Enti del SSR.”

Nonostante la deliberazione della graduatoria n. 447 del 19.02.2018, relativamente alla procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale precario, con contratto a tempo determinato, in attuazione del DPCM 06.03.2015 e del DCA n. UOO539/2015 modificato dal DCA n. U00154 del 12.05.2016, per n. 9 posti di CPS Infermiere, i colleghi in graduatoria, aspettano la sospirata stabilizzazione (Assunzione in ruolo).

Si chiede quanto ancora debbono aspettare i colleghi infermieri? …o quali siano gli impedimenti affinché si proceda alle stabilizzazioni, come già successo in altre aziende sanitarie della Regione Lazio?

La Regione Lazio ha annunciato, celebrando, numerose assunzioni in ruolo, ma nel caso degli infermieri dell’ASL di Frosinone, parliamo di “soli 9 esseri umani”, che aspettano, da quasi un anno, dalla pubblicazione della graduatoria. Nell’attesa di un cortese ma sollecito riscontro, cordialmente>>.