Provincia – Dissesto idrogeologico, 927 mila euro per il Liri

Dissesto idrogeologico, dal Ministero 20 milioni per 4 Regioni, tra cui il fiume Liri. E’ quello che emerge in una nota stampa a firma di Ilaria Fontana, portavoce alla Camera dei deputati – Commissione Ambiente, Lavori Pubblici e Territorio.

<Dal Ministero dell’Ambiente arrivano 20 milioni per combattere il dissesto idrogeologico attivando opere per oltre 600 milioni in Campania, Sicilia, Lazio e Umbria. Il ministero finanzia – si legge nella nota – un nuovo stralcio del fondo di rotazione per la progettazione di interventi contro il dissesto idrogeologico, assegnando circa 20 milioni di euro a quattro regioni italiane, che permetteranno ai presidenti delle stesse regioni, in qualità di commissari di governo, di portare avanti opere per oltre 660 milioni sul territorio.

I progetti che ricevono il finanziamento nel Lazio sono 11 per un totale di 1,92 milioni di euro, in grado di attivare opere per oltre 85 milioni. Riceve, tra gli altri, il finanziamento del ministero di oltre 800 mila euro, la progettazione della messa in sicurezza di alcuni fossi e canali nel Comune di Roma, per un importo delle opere di oltre 44 milioni di euro. Altri 927 mila euro sono stati destinati al completamento dello scolmatore di piena del Fiume Liri (Fr), opera da oltre 38 milioni di euro>. (foto di repertorio)