Provincia – Daniela Bianchi: “Sì al consorzio industriale unico”

Dare al Lazio alle sue imprese un ente di sviluppo snello ed efficiente, capace di disegnare e sostenere il rilancio industriale del Lazio con progetti innovativi e sostenibili. E’ questo il punto principale della riforma dei Consorzi industriali che il Consiglio Regionale si appresta a votare lunedì”.

Così Daniela Bianchi, già Consigliera regionale del Lazio e prima firmataria di due proposte di legge di riforma dei Consorzi Industriali del Lazio e di istituzione delle Apea che interviene in merito alla proposta di riforma dei Consorzi Industriali del Lazio contenuta in un emendamento al Collegato in discussione lunedì nel Consiglio Regionale del Lazio.

“Dopo essermi occupata in questi anni della questione con due proposte di legge, sostengo con forza il provvedimento che punta a ridurre da 5 a un solo Consorzio per l’intera regione. Un intervento che ha in sé il coraggio del cambiamento perché mette da parte le solite scaramucce campanilistiche delle province del Lazio e punta a rinnovare enti che non possono continuare a funzionare con logiche vecchie di trent’anni fa. La novità più importante non è tanto il taglio di poltrone, visto che il Presidente Zingaretti che ne ha già cancellate più di 500 negli ultimi 5 anni, ma quella di poter mettere in campo una strategia industriale disegnata su scala regionale”.

“Non è un caso infatti che chi si oppone a questa riforma, come il Sindaco di Frosinone Ottaviani, riduce la discussione alla mera gestione urbanistica. Ed è questa visione che negli anni ha impedito il rilancio deciso del territorio frusinate: un’idea provinciale e campanilistica in cui lo sviluppo si fa gestendo qualche capannone e qualche strada e facendo la guerra all’impresa che risiede nella provincia accanto. Ragionamenti che forse andavano bene negli anni 80′ “.

Oggi le imprese hanno bisogno di un territorio che sappia offrire nuovi servizi come centri di ricerca e reti veloci, regole chiare e semplici, risposte rapide ai loro piani di investimenti senza che la burocrazia li blocchi per anni. Così come i cittadini del Lazio devono vedere rispettati l’ambiente e la loro salute. Un consorzio unico può sicuramente essere lo strumento giusto per rispondere a queste esigenze oltre a dare alle province l’occasione di sfruttare l’attrattività di Roma Capitale senza averne paura o combatterla.

In questi ultimi anni la Regione di Zingaretti ha lavorato molto per il rilancio industriale grazie e nuove politiche e interventi diretti ad esempio sulla FCA di Cassino, sulla Ideal Standard di Roccasecca e sul farmaceutico di Anagni. Adesso è necessario fare un ulteriore passo con il Consorzio Unico. Non si tratta di cedere quote di potere o di presunta sovranità a Roma, e neanche di accaparrarsi la gestione esclusiva del “tesoretto” da 50 mln della Apea (Aree produttive ecologiche), visto che a questi fondi può accedere chiunque abbia progetti di sviluppo validi, non solo i Consorzi. Qui si tratta di dare risposta su ciò che chiedono da anni le aziende: politiche industriali serie e subito attuabili. L’associazioni degli industriali, infatti, si è espressa a favore del Consorzio unico Regionale.

(fonte: Comunicato Stampa)