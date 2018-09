Provincia – Confagricoltura: il comparto agricolo ciociaro è in ginocchio

“L’agricoltura della provincia di Frosinone è in ginocchio e va aiutata a rialzarsi. Tra i danni provocati dal maltempo e quelli dei cinghiali e della fauna selvatica, uno dei più importanti comparti dell’economia ciociara rischia di collassare”. E’ il quadro dipinto dalla Confagricoltura di Frosinone che fotografa perfettamente la situazione del territorio.

Oltre ai cinghiali, che imperversano su gran parte del territorio, vicini in alcuni casi al centro cittadino come accade nel capoluogo, ci sono da segnalare numerosi problemi legati alla presenza di caprioli in sovrannumero nel Nord Ciociaria che sta danneggiando i viticoltori mettendo a rischio la produzione di vino ormai prossima: “Per le specie in eccesso – sostiene Confagricoltura – andrebbero programmate delle battute di caccia per un abbattimento controllato, di concerto con gli ADA regionali e i guardiacaccia provinciali. Per questo chiediamo al Prefetto di intervenire creando un tavolo di confronto con tutti gli enti interessati alla situazione”. Si tratta questo solo di uno dei tanti problemi che investono il settore agricolo acuiti dal maltempo delle scorse settimane e dei mesi precedenti che hanno significato ingenti perdite economiche per i piccoli imprenditori colpiti in tutti i settori, dagli uliveti ai vigneti, dagli ortaggi ai campi di fiori. I danni sono ormai incalcolabili, in molti hanno perso l’intero anno di lavoro e aspettano ora risarcimenti da parte della Regione Lazio: “Stiamo raccogliendo tutte le segnalazioni da parte delle imprese che aderiscono al nostro ente – sottolinea Confagricoltura – perché è nostra intenzione avanzare la richiesta per il riconoscimento dello stato di calamità naturale. I nostri agricoltori hanno bisogno di ristoro economico per poter rimediare, seppur in parte, alle perdite e iniziare con pazienza un nuovo ciclo di coltivazioni”. (Fonte comunicato stampa)