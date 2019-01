Provincia – Boom dolci natalizi ciociari nel mondo

Per i dolci natalizi export da record: 598 mln, + 5,8% in 1 anno. Boom negli Usa: +31,4%. Qualità di ‘artigiani del cibo’ spinge food made in Italy. A dicembre 14,6 mld i consumi interni di alimenti. Per prodotti artigiani spesa di 6,2 mld.

Negli Stati Uniti tutti pazzi per panettoni e dolci natalizi made in Italy: tra settembre 2016 ed agosto 2017 le nostre esportazioni negli Usa di questi prodotti valgono 31,6 milioni di euro e sono aumentate del 31,4%.

I dolci natalizi della nostra tradizione artigiana sono al top delle preferenze sui mercati esteri. Tra settembre 2016 ed agosto 2017, tra panettoni, pandoro, cioccolato e prelibatezze made in Italy ne abbiamo venduti nel mondo per un valore di 598,3 milioni di euro, con un aumento del 5,8 rispetto all’anno precedente.

Lo rileva Confartigianato che ha redatto una classifica dei Paesi più ‘golosi’ di prodotti italiani per le feste di fine anno: per il valore del nostro export in testa c’è la Francia, seguita da Germania e Regno Unito. Nell’ultimo anno, i nostri cugini d’Oltralpe hanno comprato 122,3 milioni di euro di dolci natalizi (pari al 20,4% del nostro export di questo tipo di prodotti). In Germania ne abbiamo esportato per 108,7 milioni (18,2% del totale esportato), mentre nel Regno Unito le nostre esportazioni di pasticceria per le feste di fine anno è pari a 58,6 milioni (9,8% del totale).

Ma il boom di crescita dell’export nel 2017 si registra appunto negli Stati Uniti che hanno comprato il 31,4% di dolci in più rispetto al 2016. Seguono il Belgio con il 24,2% in più, la Polonia con il +15,1% e la Svizzera (+13,9%).

Secondo il rapporto di Confartigianato l’aumento dell’export di specialità natalizie è in linea con il record storico di vendite all’estero di prodotti alimentari made in Italy registrato tra luglio 2016 e giugno 2017: ben 32,2 miliardi, con un balzo del 6% rilevato nel periodo gennaio-agosto 2017 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Le festività natalizie stimolano anche gli acquisti dei nostri connazionali: a dicembre Confartigianato stima un consumo di prodotti alimentari delle famiglie italiane pari a 14,6 miliardi, vale a dire 2,6 miliardi in più rispetto al consumo medio mensile.

Per i prodotti artigiani, il valore dei consumi a dicembre ammonta a 6,2 miliardi.

“E’ merito degli ‘artigiani del cibo’ – sottolinea il Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti – se i nostri prodotti alimentari piacciono tanto in Italia e nel mondo. E’ sempre più apprezzata la qualità tipica delle nostre 90.055 imprese artigiane del settore alimentare, di cui 43.063 imprese specializzate nella pasticceria, che danno lavoro ad oltre 155mila addetti. Un patrimonio economico e di tradizione culturale che va costantemente difeso e valorizzato”.

Nella classifica delle regioni con il maggiore aumento di export alimentare la Lombardia fa la parte del leone con il +11% nel primo semestre 2017. Seguono l’Emilia Romagna (+7,2%), il Piemonte (+6,6%) e il Veneto (+5,8%). Lodi guida la classifica delle province italiane dove nel 2017 è cresciuto di più l’export di prodotti alimentari, addirittura +83,9%. Seguono Siena (+33,3%), Cremona (+24,8%), Mantova (+19,5), Ravenna (+18,7%).

Secondo l’Ufficio studi di Confartigianato a far crescere la passione di italiani e stranieri per i nostri prodotti della buona tavola è anche il numero di specialità alimentari italiane riconosciute e tutelate dall’Unione Europea con i marchi Dop, Igp e Stg. L’Italia è al primo posto nell’Ue per quantità di prodotti difesi da questi marchi di qualità: ben 294, vale a dire un quinto (21,2%) del totale dei prodotti di qualità europei.

Confartigianato imprese Frosinone, attraverso la propria struttura per l’internazionalizzazione “Ciociaria, the Countryside of Rome”, conferma il trend nazionale che, a seguito della partecipazione a food expo Vietnam ha esportato per le feste natalizie nei paesi del sud est asiatico numerosi quintali di dolci tipici tra cui le praline di panpepato, dolce tipico di Anagni.

<Siamo verso la strada giusta – dichiara il Presidente di Confartigianato imprese Frosinone Augusto Cestra, confermando quello che è il trend nazionale – Continueremo nel creare opportunità per le nostre aziende associate aprendo a nuovi mercati le proposte dei nostri prodotti e, così facendo, si favorisce l’economia del nostro territorio. Per l’inizio del nuovo anno – prosegue Cestra – sono in programma due iniziative all’estero, una fine gennaio e l’altra fine febbraio, con diverse aziende già prenotate con ampliamento ai settori della moda e accessori oltre il consolidato settore dell’alimentazione. La partecipazione è aperta a tutte le aziende intenzionate ad aprire i loro mercati oltre confine. E’ prevista una larga partecipazione di aziende del nostro territorio, a testimonianza che attraverso il brandt “Ciociaria” i nostri prodotti di eccellenza sono apprezzati nel mondo>