Provincia – Al lavoro per l’avvio dell’anno scolastico

La Provincia di Frosinone sta provveduto ad ultimare gli interventi necessari per la riapertura dell’anno scolastico negli istituti di competenza. Durante il periodo estivo sono stati completati diversi lavori di manutenzione ordinaria, con un’attenzione particolare per quegli edifici che avevano necessità di interventi specifici. Oltre alle aule, i lavori hanno riguardato anche la sistemazione dei laboratori e delle aree esterne, così da permettere un regolare avvio del calendario delle lezioni. In vista dell’avvio dell’anno scolastico inoltre, saranno realizzati ulteriori interventi.

Tra quelli più significativi, vanno evidenziati i lavori straordinari nelle seguenti scuole: completamento dell’Auditorium del Pertini di Alatri (405mila euro); messa in sicurezza Liceo Scientifico Sulpicio di Veroli (730mila euro); adeguamento impianto antincendio Itis Ferentino; ampliamento Brunelleschi di Frosinone (un milione e 100 mila euro); messa in sicurezza Nicolucci Regio di Isola del Liri (1 milione di euro); adeguamento sismico Itc via Gaeta di Ceccano (2 milioni e 100mila euro). In più sono stati realizzati diversi traslochi per scuole di Cassino (Itis biennio da via rapido a Folcara; Geometri da Folcara a via Gari; Biennio Alberghiero da Folcara a via Rapido), Anagni e Sora, nell’ambito del piano di razionalizzazione degli immobili e che si aggiungono a quelli degli anni passati che già hanno permesso un risparmio di circa 800mila euro, utilizzati per le attività di manutenzione.

Infine, la Provincia ha predisposto ulteriori progetti e richiesto finanziamenti al Miur attraverso la Regione Lazio, già sono in graduatoria per oltre 25milioni di euro: IIS San Benedetto Cassino (ampliamento, 4 milioni di euro); Baronio di Sora (adeguamento 2milioni e 700mila euro); Liceo Classico Simoncelli di Sora (adeguamento, 5milioni di euro); Tulliano di Arpino (adeguamento, 3 milioni di euro); Angeloni di Frosinone (adeguamento (2milioni e 500 mila euro); Ex Ipia Righi di Cassino (adeguamento 1 milione e 100mila euro); Brunelleschi-da Vinci di Frosinone, (adeguamento, 1milione e 700mila euro), Istituto Varrone di Cassino, (adeguamento, 280mila euro); Ic Alvito, (adeguamento, 3 milioni e 300mila euro); Is Galilei Pontecorvo, (adeguamento, 1 milione e 300mila euro); Is Bragaglia di Frosinone, (adeguamento, 867mila euro). Dal Miur, sono disponibili ulteriori 700mila euro per finanziare prove e studi di vulnerabilità sismica per 19 istituti.

“In questi anni abbiamo fatto il massimo in tema di edilizia scolastica – ha spiegato il consigliere Germano Caperna – non si possono nascondere le difficoltà dovute ai continui tagli alle risorse, che hanno impedito una puntuale programmazione nel corso degli anni. Tuttavia la Provincia di Frosinone, grazie a progettualità efficaci, ad un lavoro quotidiano, alla capacità e alla volontà di saper tagliare le spese superflue e investire nei settori fondamentali, ha realizzato dal 2014 al 2018, oltre centocinquanta interventi per circa 10 milioni di euro. Di questo voglio ringraziare i nostri uffici che sebbene con un organico ridotto all’osso stanno facendo davvero il massimo”.

“Anche per il 2018-2019 – continua Caperna – abbiamo cercato di garantire l’avvio regolare dell’anno scolastico. Per questo sono stati realizzati diversi lavori durante il periodo estivo e altri si completeranno quanto prima. Senza contare che abbiamo provveduto a presentare numerosi progetti che sono già in graduatoria e che nei prossimi anni ci permetteranno di migliorare sensibilmente la qualità delle nostre scuole”.

“Ci tengo ad evidenziare – ha concluso Caperna – che per quanto riguarda l’Agrario di Frosinone la Provincia sta facendo tutti gli sforzi per venire a capo di un iter che negli anni scorsi ha bloccato il cantiere. Siamo finalmente riusciti a superare le criticità per far ripartire i lavori. Ora bisogna accelerare per completare nel più breve tempo possibile la struttura e riconsegnarla agli studenti che meritano di avere le aule vicino alla loro azienda agricola”. (fonte: comunicato stampa)

