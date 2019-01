Pontecorvo – Usura e sovra indebitamento: nasce lo sportello a tutela dei cittadini

L’odioso fenomeno dell’usura e quello ancora più insidioso del sovra indebitamento non risparmiano ormai nessuna realtà, nemmeno Pontecorvo fa eccezione e i fatti di cronaca che periodicamente si verificano sul territorio cittadino e in quelli limitrofi ne sono la dura e concreta testimonianza. L’Amministrazione Comunale, mantenendo fede al proprio programma di governo, ha portato avanti un progetto per l’apertura di uno sportello antiusura, che è stato ritenuto meritevole di finanziamento dalla Regione Lazio.

Tale iniziativa è stata fortemente supportata dal consigliere Giampiero Romano, Presidente del Consiglio Comunale e incaricato alla sicurezza, in attiva sinergia con l’associazione “Terra di Lavoro per la legalità”, rappresentata sul territorio cittadino dall’avv. Carla Tagliente.

Lo sportello, nelle intenzioni dell’amministrazione e dell’associazione proponente, – come confermato anche dal presidente di quest’ultima Bruno Vacca – sarà un punto di ascolto, un centro informativo ed operativo, riferimento per i tanti – cittadini ed imprese – che oggi si trovano a far fronte a problemi di sovraindebitamento ed usura.

Più concretamente lo sportello, attraverso l’attività di figure professionali già da tempo attive in tale particolare settore, da un lato fornirà assistenza legale, finanziaria e psicologica ai soggetti che si siano trovati loro malgrado in una situazione di sovraindebitamento col ceto bancario o, peggio, siano finiti nel vortice dello strozzinaggio; dall’altro, al fine di prevenire l’insorgere di siffatte situazioni, organizzerà corsi finalizzati all’apprendimento dei criteri per un corretto uso del denaro e del credito da parte degli alunni delle scuole medie superiori.

“Mai prima di oggi, Pontecorvo aveva avuto una simile opportunità. Era nel nostro programma di amministrazione, ed ora è realtà. Una grande opportunità per il territorio e per quanti sono interessati al fenomeno. Riportare in alto il nome di Pontecorvo, vuol dire anche avviare progetti per la legalità. Questo ne è l’esempio”., è stato il commento del sindaco Anselmo Rotondo.