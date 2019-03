Pontecorvo – In migliaia al Carnevale: un successo la 67esima edizione (foto)

La voglia di scendere in piazza per divertirsi non è mancata. Nemmeno domenica. È bastata una splendida giornata di sole per rinnovare il legame tra i pontecorvesi e il loro Carnevale. Che anche quest’anno è stato un successo sotto tutti i punti di vista. Migliaia di persone hanno invaso le strade lungo le quali, come da antica tradizione, si è snodata la sfilata dei carri e il corteo dei gruppi in maschera.

L’aria della festa grande si respirava già dal mattino, quando il piazzale di Porta Pia è stato il crocevia dove si sono dati appuntamento i primi gruppi in maschera, le majorette e le bande musicali.

Un trionfo di colori già al primo, tiepido sole del mattino che annunciava una giornata primaverile con un clima dolcemente insolito per Carnevale, quando in genere piove e comunque fa freddo. E invece ieri tanto sole, temperature gradevoli e ovunque capannelli di ragazzi che definivano gli ultimi dettagli del travestimento del pomeriggio. “Il successo del nostro Carnevale non sta nel numero dei carri, che anche quest’anno sono stati all’altezza della loro fama. La nostra festa piace, vince e attrae ogni anno perché i pontecorvesi il Carnevale ce l’hanno nel sangue. Questa giornata, da settant’anni, è un richiamo fortissimo per tutti noi. In giro, dietro le maschere c’erano migliaia di ragazzi, ma anche tante coppie di cinquantenni e sessantenni che sfilavano in strada orgogliosi del loro travestimento. Questa è l’anima della nostra festa più bella e il segreto del suo successo” commenta Anselmo Rotondo, sindaco di Pontecorvo. “Prima dell’estate convocherò un’assemblea pubblica – anticipa Rotondo – per pianificare con i carristi e le associazioni cittadine l’organizzazione della prossima edizione. Intanto ringrazio la municipalizzata Asm, alla quale per il secondo anno consecutivo abbiamo demandato la gestione tecnica e finanziaria del Carnevale e ringrazio la giunta comunale per la collaborazione”. La 67esima edizione si archivia col ricordo di un pienone. Un fiume di gente che dal rione Pastine, dal primo pomeriggio, tra balli e musica, ha accompagnato il corteo dei carri fino al loro arrivo, in serata, al rione Civita, nella parte alta del paese, dove lo spettacolo è proseguito fino a tardi in un clima di giovialità, senza incidenti, senza alcun problema di ordine pubblico. “Pontecorvo si conferma capitale del Carnevale. Anche domenica – conclude il sindaco – sono arrivati in città migliaia di visitatori dal Lazio, dal Molise, dalla Campania. Da maggio tutti al lavoro per il Carnevale 2020”.