Pontecorvo – Abbandono di rifiuti speciali: tre persone nei guai (foto)

Materiale ferroso, plastica, pneumatici, calcinacci, elettrodomestici, contenitori di vernici e macchine operatrici fuori uso: tutto abbandonato in un terreno di circa 1000 metri quadrati. Per questo motivo i carabinieri di Pontecorvo hanno denunciato tre persone, con l’accusa di “abbandono di rifiuti incontrollato”, sequestrando l’intera area.

Coinvolti nella vicenda sono un 45enne di Pignataro Interamna, già gravato da vicende penali per violazione di sigilli, un 61enne ed un 51enne di Pontecorvo, entrambi gravati da vicende penali per reati contro il patrimonio e violazioni in materia di edilizia. L’operazione è partita da un normale controllo effettuato dai carabinieri e dal personale dell’Arpa Lazio di Frosinone in zona Ravano di Sotto, in una società di costruzione (in fallimento) gestita dai tre indagati.

