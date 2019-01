Pofi – Consegnata la reliquia di San Giovanni Paolo II

Reliquia dei capelli di San Giovanni Paolo II donata alla Chiesa Madre di Santa Maria Maggiore. Ieri, a Pofi, è stata una giornata particolarmente intensa per la comunità caratterizzata dalla consegna del prezioso dono di Padre Gianfranco Grieco e dai festeggiamenti del patrono del paese San Sebastiano.

Alla presenza delle autorità religiose, civili e militari si è svolta la cerimonia di consegna della reliquia del Santo, che come Pontefice ha guidato la Chiesa di Roma per ben ventisette anni, dal 1978 al 2005. A donarla a Don Giuseppe Said (parroco di Pofi) Padre Gianfranco Grieco, già capo ufficio del Pontificio Consiglio per la famiglia e giornalista del quotidiano della Santa Sede “L’Osservatore romano”, che ha seguito come inviato speciale San Giovanni Paolo II in tutti i suoi viaggi in Italia e nel mondo riportandone il pensiero e le azioni del suo lungo percorso pastorale. Tantissimi i fedeli che hanno seguito la cerimonia riempiendo in ogni spazio la capiente Chiesa di Santa Maria Maggiore.

red.