Piglio – Solidarietà, volontariato e donazione nell’istituto Comprensivo “Ottaviano Bottini”

Premiati i migliori elaborati.

Per il 22° anno consecutivo si è svolto presso la sala Catering dell’Istituto comprensivo “Ottaviano Bottini di Piglio, con gli alunni di tutte le classi della scuola Secondaria di I° grado, il concorso sul tema: “Solidarietà, volontariato e donazione di sangue intero ed in afèresi”. Ai lavori hanno partecipato, il sindaco avv. Mario Felli, il parroco don Gianni Macali, il Dirigente scolastico il Prof. Tommaso Damizia Preside dell’Istituto, il Sig Antonio Tufi donatore in aferesi e consigliere dell’ADVS e il Sig Giovanni Pizzale Presidente dell’Associazione Donatori Sangue Piglio.

I premi sono andati: ad Agnese Ricci classe 1B, a Serena Massimi classe 2° e a Lorenzo Ricci classe 3°. Questi alunni sono stati premiati con una pergamena ricordo, con un buono acquisto di € 150.00 da spendere presso gli esercizi commerciali di Piglio che sostengono l’Associazione donatori di Sangue del Bambino Gesù della sezione di Piglio, con un omaggio offerto dall’oreficeria Emanuele Simeoni di Piglio e con un libro ed un calendario delle ADVS OPBG (Ass. Donatori Volontari Sangue Osp. Pediatrico Bambino Gesù).

La interessante iniziativa culturale è stata sponsorizzata grazie al contributo dell’Associazione Donatori Volontari Sangue Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, dell’Amministrazione Comunale di Piglio, della Banca di Credito Cooperativo di Paliano, del Preside e dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “Ottaviano Bottini”, ed all’impegno di tutti i soci donatori e sostenitori. I risultati raggiunti in questi 23 anni di attività dal gruppo dei Donatori e Volontari di sangue di Piglio, fondato il 1° Ottobre 1995 sono davvero straordinari – dicono orgogliosamente Giovanni Pizzale presidente dell’Associazione pigliese e Antonio Tufi, membro del direttivo dell’Ass. Donatori Sangue del Bambino Gesù,- perché sono stati raccolti complessivamente oltre 5.000 flaconi di sangue in 51 donazioni, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di chi si avvale dell’operato dei numerosissimi donatori pigliesi.

“Il nostro impegno -ha dichiarato Pizzale- è quello di stimolare la donazione di sangue tra i pigliesi invitando tutte le persone a donarlo almeno una volta l’anno a favore dei malati bisognosi, creando nei giovani una coscienza trasfusionale per sopperire alla sempre maggiore richiesta di questa linfa vitale, conseguente al progresso della scienza medica e della tecnica che ha consentito il trapianto di organi. In realtà si vuole, conclude Pizzale, che il giovane pigliese acquisisca la coscienza dei problemi generali connessi alla trasfusione di sangue e si renda conto della funzione del donatore periodico selezionato e controllato, da considerarsi un vero operatore sanitario”. I prossimi appuntamenti sono: il 15 dicembre 2018 donazione in aferesi di 9 donatori presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma e il 29 Dicembre 2018 per la 52^ donazione a Piglio.