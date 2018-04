Piglio – La seconda tappa del Giro d’Italia d’Epoca è passata per il borgo

Il Giro d’Italia d’Epoca, domenica scorsa è giunto a Piglio lungo il tratto di pista ciclabile che collega Fiuggi a Paliano.

La Ciclostorica La Ciociara è una grande manifestazione sportiva giunta alla sua seconda edizione. Circa 100 partecipanti sono arrivati dall’Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Campania, Sicilia, sono rimasti molto soddisfatti del percorso anche se abbastanza impegnativo per via delle salite che nel territorio non mancano. Ma ad attenderli c’erano i ristori organizzati dai vari Comuni, a Piglio l’accoglienza è stata presso il vecchio sito della stazione ferroviaria ed è stata curata dalla Pro Loco, coordinata dal presidente Veronica Celletti. Presente il sindaco Mario Felli.:“E’ un evento importante nel suo ruolo e permette di certo di conoscere scorci belli e caratteristici lungo tutta l’Italia, in quest’area della Regione Lazio ci sentiamo onorati di essere stati inseriti come territorio nella seconda tappa. Un ringraziamento alla Pro Loco ed ai suoi membri per l’accoglienza ed anche ai membri della CRI di Piglio presenti”.

Anna Ammanniti