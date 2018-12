Piedimonte S.G. – Fca, ecotasse e licenziamento: Quadrini a difesa del territorio

A seguito della decisione del Governo centrale di elargire nella legge finanziaria un bonus a chi acquista auto ibride o elettriche e di tassare le auto inquinanti, salgono sulle barricate sindacati ed esponenti politici in primis il sindaco della città avv.Ferdinandi che sprona i colleghi della Consulta del Lazio meridionale in difesa dei lavoratori, perché per quel che riguarda Cassino con questo provvedimento si prevede un aumento a dismisura della cassa integrazione in Fca e nell’indotto c’è l’incubo dei licenziamenti. La finanziaria, spiega Gianluca Quadrini, dovrebbe diventare legge dello Stato il 29 dicembre con l’approvazione definitiva alla Camera, dopo l’ok ricevuto al Senato poco prima di Natale.

Il consigliere provinciale e presidente della XV Comunità Montana Valle del Liri Gianluca Quadrini sottolinea la necessità di superare a tal riguardo ogni barriera di colore politico al fine di mobilitarsi per la difesa di Fca: “Un provvedimento penalizzante quello dell’ecotassa che potrebbe avere gravissime ripercussioni sull’economia del territorio. E’ urgente da parte di tutti i rappresentanti politici locali e regionali unire le proprie forze prima che il rischio licenziamenti si trasformi in drammatica realtà e mettendo da parte colore politico ci si mobiliti per difendere una delle realtà più importanti a livello nazionale della provincia di Frosinone.”-dichiara Quadrini.

Sul Suv Stelvio prodotto a Cassino è stata calcolata, in base alle emissioni, un balzello di circa 500 euro. L’intero gruppo Fca partirà con le ibride non prima del 2020 (a Cassino si prevede la produzione di un Suv Maserati in versione ibrida e le versioni ibride anche di Giulia e Stelvio) per questo il provvedimento del Governo italiano appare come una punizione per la casa automobilistica italiana che nel 2019 sarà certamente danneggiata da tale norma, tant’è che i vertici Fca hanno già fatto filtrare la possibilità di mantenere “congelati” i 5 miliardi di investimenti se non ci sarà una retromarcia.