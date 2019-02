Picinisco – Grande attesa per la nuova riapertura degli impianti sciistici di Prati di Mezzo

Tutti pronti per la nuova, attesa riapertura degli impianti sciistici di Prati di Mezzo.

La splendida location, che si trova nel territorio del Comune di Picinisco, è letteralmente immersa nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e verrà aperta ufficialmente al pubblico, domani, sabato 2 febbraio. Per chi non volesse sciare, è comunque possibile noleggiare ciaspole, snowboard e slittini e utilizzare gli impianti di risalita skilift. All’interno dello stabilimento sarà inoltre garantito un punto ristoro con i vari servizi e un Presidio dei Carabinieri, richiesto lo scorso anno per garantire la tranquillità e la sicurezza dei tanti visitatori. Una realtà, quella di Prati di Mezzo, che rappresenta un volano per l’economia e il turismo, ma soprattutto un’occasione di svago a contatto con la natura, sia per gli esperti escursionisti sia per i semplici appassionati della montagna, non solo d’inverno, ma in tutte le stagioni. Pienamente soddisfatto della riapertura il sindaco Marco Scappaticci. “Accoglieremo con immenso calore i primi turisti che verranno a far visita agli impianti – ha sottolineato il primo cittadino -, dove si troveranno a proprio agio. Una location pensata per tutti i gusti: per i giovani e le famiglie. Rinnovo quindi l’appuntamento a domani mattina, sabato 2 febbraio“. Ora non resta che essere fiduciosi sulla reale durata di questa stagione invernale e la neve che ancora non convincono del tutto.

Caterina Paglia