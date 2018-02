Meteo – Torna il maltempo con pioggia e neve anche a quote basse

Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “nuovo vortice mediterraneo con piogge, vento e locali temporali, più colpito il Centrosud; neve a quote basse sul Nordest, a tratti in pianura in Emilia.”

Torna il maltempo su diverse regioni – “Nuovo vortice mediterraneo interesserà l’Italia tra lunedì e martedì, portando maltempo su diverse regioni – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – le regioni più colpite saranno quelle del Centrosud e in particolare adriatiche e meridionali, fenomeni invece in genere più occasionali su centrali tirreniche e Sardegna. Coinvolto anche il Nordest, mentre il Nordovest resterà ai margini con qualche precipitazione essenzialmente su Lombardia orientale e Levante Ligure”.

Neve a quote basse al nordest – “L’interazione con l’aria fredda proveniente dal Nord Europa favorirà nevicate a quote collinari sul Nordest, ma a tratti anche in pianura sull’Emilia Romagna entro lunedì notte – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – fiocchi non esclusi in città come Reggio Emilia, Modena, Bologna, Imola e a tratti anche a Rimini; neve in collina anche sulle alte Marche con fiocchi possibili ad Urbino. Sull’Appennino centrale neve mediamente oltre 700-1000m, oltre 1000-1500m su quello meridionale ma con quota in generale calo nel corso di martedì, quando i venti ruoteranno da Nord favorendo un diminuzione delle temperature.”

“Le temperature saranno in calo sul Nordest con clima freddo, in temporaneo aumento invece al Centrosud dove soffieranno venti anche tesi tra Ponente, Libeccio e Scirocco. Generale flessione delle temperature tra martedì e mercoledì quando subentreranno venti di Maestrale e Tramontana, con mari molto mossi o agitati”.