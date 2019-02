Meteo – Schiaffo all’estate nel weekend

Weekend con piogge e temporali anche forti, specie al Centro e sul Nordest; rischio nubifragi e grandinate. Temperature in sensibile calo, venti forti e mari fino ad agitati.

PRIMA SERIA CRISI DELL’ESTATE NEL WEEKEND, ARRIVA UNA PERTURBAZIONE DALLA SCANDINAVIA – “confermato l’arrivo di una perturbazione dalla Scandinavia che nel weekend raggiungerà anche l’Italia, decretando la prima seria crisi dell’Estate 2018” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “sono così attesi rovesci e temporali in particolare al Centronord, ma localmente ancora una volta anche al Sud, che in questi giorni non ha avuto tregua”.

RISCHIO NUBIFRAGI E GRANDINATE – “Attenzione perché il marcato contrasto termico tra l’aria più fredda in discesa dal Nord Europa con quella calda e umida presente in Italia, darà luogo a fenomeni anche violenti” – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – “rischio dunque nubifragi, grandinate e improvvise violente raffiche di vento sabato in particolare al Nord, specie tra Levante Ligure, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto verso fine giornata. Domenica tocca soprattutto al Centro con forti temporali in marcia su Toscana, Umbria, Marche, poi anche Lazio interno e Abruzzo, infine il Sud, sebbene con fenomeni qui in genere meno diffusi. Migliora nel frattempo al Nord a partire da Piemonte, Liguria e Lombardia”

TRACOLLO TERMICO, FORTI VENTI E NEVE SULLE ALPI – “La perturbazione sarà accompagnata da un calo sensibile delle temperature prima al Nord poi al Centro, dove si perderanno fino a 8-10°C rispetto ai giorni scorsi. Calo termico ancora più marcato sulle Alpi, tanto che sui versanti esteri ma anche sulle Alpi orientali potrà tornare la neve a tratti fin sotto i 2000m di quota. Tra domenica e lunedì le temperature saranno in calo anche al Sud, sebbene più contenuto. Attenzione inoltre al vento, che soffierà anche forte dapprima di Libeccio, poi di Maestrale, Bora e Grecale con raffiche di oltre 50-60km/h e mari sino ad agitati” – concludono da 3bmeteo.com. (fonte: comunicato stampa)