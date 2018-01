Meteo – Primavera al Centrosud ma arrivano piogge e temporali

Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “Italia divisa in due tra maltempo al Nord, tanta neve sulle Alpi occidentali e temperature primaverili al Centrosud; fino a mercoledì piogge, temporali e poi nuovo calo delle temperature”.

MALTEMPO AL NORD, AVVISO FORTI PIOGGE – “Intensa perturbazione in arrivo dalla Spagna porterà maltempo al Nord con piogge anche intense e temporali fuori stagione” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “colpito dapprima soprattutto Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia occidentale con picchi di oltre 50-100mm, fino a oltre 250-300mm sui settori piemontesi. Entro martedì il maltempo si estenderà anche sul Nordest e in particolare su alto Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove si potranno superare i 100mm. Possibili locali criticità idrogeologiche con frane, smottamenti o esondazioni.”

TANTA NEVE SULLE ALPI, OLTRE 2 METRI IN QUOTA SUL PIEMONTE – “Tantissima neve è inoltre attesa sulle Alpi occidentali, mediamente oltre i 1300-1600m, con accumuli complessivi anche di oltre 1 metro dai 1800-2000m di quota. Possibili pesanti disagi da Sestriere a Cervinia, dove al suolo si potranno superare i 3 metri. Neve anche sulle Alpi centro-orientali entro martedì, mediamente anche qui in genere dai 1400-1700m di quota, in calo a fine evento. Attenzione al pericolo valanghe, che sarà particolarmente elevato nei prossimi giorni.”

TEMPERATURE DA OTTOBRE AL CENTROSUD PER FORTE SCIROCCO – “Nel frattempo al Centrosud le temperature sono sopra media anche di 8-10°C, più tipiche di Ottobre che Gennaio. Raggiunti picchi di 23-25°C al Sud e in particolare in Sicilia, ben 20°C a Roma, 21°C a Napoli, 17°C a Firenze. Questo a causa di forti venti di Scirocco che hanno soffiato con raffiche fino a 40-50km/h se non superiori in Sicilia e Sardegna.”

DA MARTEDI’ PIOGGE E TEMPORALI VERSO IL CENTROSUD – “In settimana la perturbazione attraverserà anche il Centrosud portando piogge e temporali sparsi, soprattutto sui versanti tirrenici. Attenzione particolare a Lazio e Campania dove non si escludono fenomeni intensi. Le temperature saranno in graduale calo con lo spegnimenti dei venti di Scirocco, ma il vero freddo rimarrà ancora lontano sulla Penisola. Stiamo infatti affrontando una perturbazione di tipico stampo autunnale” – concludono da 3bmeteo.com