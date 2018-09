Lazio – Il Voga Veneta Nettuno Anzio alla Regata Storica Venezia Per il quinto anno consecutivo l’Associazione Voga Veneta Nettuno Anzio rappresenta il Lazio e la Città di Nettuno in Canal Grande nella splendida cornice dei canali di Venezia, oggi 2 settembre in occasione...

Sora – Casapound: “Saranno rimosse le giostre per disabili all’interno della villa” Continua la battaglia sociale di CasaPound Italia ,che questa volta alza la voce dopo l’annuncio da parte dell’amministrazione comunale di rimuovere le giostrine per disabili all’interno della villa comunale. Cosi...

Sora – Dal 6 al 16 settembre la 12° edizione dell’Oktoberfest E’ in programma dal 6 al 16 settembre prossimo, tutti i giorni dalle ore 19, l’Oktoberfest 2018 di Sora, appuntamento giunto ormai alla 12esima edizione, che si svolge in via...

Cassino – Festa dell’Unità Democratica, Fardelli: “Lavorare per il presente e il futuro della quotidianità” Ci siamo quasi, manca davvero poco alla Festa dell’Unità Democratica che si terra dal 4 all’8 settembre a Cassino nella splendida cornice di Parco Baden Powell. Un evento che propone...

Picinisco – Truffa online, falso pagamento da un francese! La truffa online non conosce barriere e stavolta la vittima è a Picinisco, dove ieri i Carabinieri di Cassino, hanno deferito in stato di libertà per il reato di truffa...

Alvito – La fibra ottica in paese e nelle frazioni più isolate attraverso la rete d’illuminazione pubblica Arriva l’attesa fibra ottica in paese, un passo in avanti grazie anche alla rete dell’illuminazione pubblica che ha fornito la propria conduttura ad uso della fibra. Sono in corso i...

Cassino – I Carabinieri intensificano i controlli sulla movida cassinate! La Compagnia Carabinieri di Cassino, con il coordinamento del Comando Provinciale di Frosinone, ha intensificato i servizi di controllo al fine di effettuare una incisiva ed efficace azione preventiva e...

Piglio – I Carabinieri sequestrano una discarica con rifiuti speciali e pericolosi I soliti incivili hanno di nuovo colpito, lasciando un disagio che pagheranno caro con la propria tasca i contribuenti del Comune di Piglio, oltre il danno inestimabile arrecato all’ambiente Ieri...

Pontecorvo – Lotta allo spaccio, deferimento per cinque persone Nella decorsa giornata i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, a seguito di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e...