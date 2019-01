Lazio – Buschini: “Nuovo Piano rifiuti Lazio grande risultato amministrazione Zingaretti”

La Regione Lazio ha approvato le linee guida del nuovo Piano Regionale dei Rifiuti nel Lazio.

In una nota il capogruppo Pd Lazio Mauro Buschini ha detto:

“L’approvazione delle linee guida del nuovo Piano Regionale dei rifiuti del Lazio, arrivata con l’ok alla delibera di giunta, segna un punto importante per l’amministrazione Zingaretti. Gli obiettivi sono chiari: superare l’approccio dell’economia lineare per investimenti concreti sull’economia circolare, percorso già avviato grazie all’introduzione della tariffa puntuale (meno inquini, meno paghi) e agli oltre 87 milioni, stanziati durante il mio assessorato, per isole ecologiche e centri di compostaggio nei comuni; riequilibrio territoriale degli impianti e autosufficienza del Lazio nella chiusura del ciclo dei rifiuti; raccolta differenziata al 70% nel Lazio entro il 2025. Un Piano green, a tutela dell’ambiente e che inciderà anche a livello economico nelle tariffe per i cittadini. L’auspicio è che l’iter proceda spedito così da giungere presto in consiglio regionale per l’approvazione definitiva”.