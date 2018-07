Isola Liri – Sanità, Zingaretti non può essere disturbato

Sulle problematiche della sanità ed in particolare sullo spostamento della centrale operativa dell’Ares 118 da Frosinone il Consiglio Comunale di Isola Liri decide di “non disturbare” il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Lo scarno documento che il Consiglio Comunale ha approvato in difesa dell’Ares 118 non verrà infatti inviato a Zingaretti ma si limita a dare un semplice mandato al sindaco di rappresentare la contrarietà e le preoccupazioni per questo spostamento ai consiglieri regionali della nostra provincia. “Abbiamo deciso – ha dichiarato il consigliere Angelo Caringi – insieme al consigliere Gianni Scala di non condividere un documento che non serve a niente e che non fa onore alla città di Isola Liri. Danno una delega al Sindaco per affrontare una problematica che avrebbe già dovuto affrontare e per la quale avrebbe già dovuto relazionare il Consiglio Comunale, come responsabile principale sanitario della città e non intendono mettere a conoscenza Zingaretti, commissario per la sanità della regione Lazio che ha adottato il Piano di riorganizzazione e responsabile dell’accorpamento delle due centrali operative 118 di Latina e Frosinone, della contrarietà a questa scelta da parte del consiglio comunale di Isola Liri. Credo che questo sia uno dei primi risultati del passaggio in blocco di questa maggioranza del Pd dalle file renziane alle file appunto zingarettiane sposando appieno la filosofia di governo della Regione Lazio e di Zingaretti, non abbiamo una maggioranza non possiamo fare niente e quel poco che facciamo cerchiamo di farlo tutti assieme per dare un forte segnale ai cittadini di unità, di condivisione dei loro problemi e di forza. Con questa classe politica non ci si può meravigliare del continuo arretramento del peso del nostro territorio nel panorama provinciale e regionale”.

V.V.