Isola del Liri – Il Glicine: un’altra iniziativa di successo

L’Associazione Il Glicine anche questa volta ha raggiunto il suo obiettivo! Sabato 7 luglio sono state eseguite circa 200 visite di prevenzione, ecografia mammaria, testicolare, ecografia tiroidea e visita endocrinologia, visite nutrizionistiche e fisioterapiche.

“L’Associazione ringrazia i volontari che donano il proprio tempo per il bene comune, i medici che mettono a disposizione la propria professionalità e tutti gli sponsor per i loro preziosi contributi! Quest’anno la giornata di prevenzione è stata inserita durante il programma dei festeggiamenti del SS Crocifisso, ringrazia quindi il comitato del SS crocifisso, il Presidente del Comitato Don Alfredo e tutta l’Amministrazione comunale. Durante la giornata è intervenuto anche il Dottor Eleuterio D’Ambrosio, Direttore Sanitario Aziendale, da anni vicino alla nostra Associazione, che ringraziamo. La nostra Associazione non può non ringraziare per la disponibilità anche il Coordinatore Centro Screening della ASL, la Dottoressa Anna Tellina, ed il Responsabile Radiologo del programma screening, Dottor Fabio Torriero dell’Ospedale “F.Spaziani” ed il personale tecnico infermieristico presente durante la manifestazione.

Nella provincia di Frosinone, ormai da anni, vengono offerti i tre programmi gratuiti organizzati dalla Regione Lazio, per la prevenzione del tumore del collo dell’utero, della mammella e del colon retto. Quella dello Screening è un’attività capillare, dapprima con l’invito dei pazienti ad aderire agli screening e successivamente offrendo degli esami di prevenzione di elevato livello qualitativo assistenziale. L’Associazione il Glicine che da anni si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione, è ben lieta di aver iniziato questa collaborazione con la ASL di Frosinone. Si ringrazia per l’ospitalità anche la Parrocchia di Isola del Liri e lo studio Dentistico del Dottor Pantanella per i locali concessi per le visite. Si ringraziano inoltre l’Associazione Fratres parrocchia San Lorenzo e L’Associazione Iris Sora Frosinone per il notevole aiuto e supporto offerto durante la giornata”. (fonte comunicato stampa)