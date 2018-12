Isola del Liri – Fontane trascurate nonostante ci siano i fondi

<I fondi per la sistemazione dell’area verde e della fontana artistica e dei giardini di Via Verdi ci sono ma non vengono utilizzati>.

Lo sostiene l’ex vice sindaco Angelo Caringi che spiega:

<Nell’ambito del finanziamento di 100mila euro ottenuto dalla Rete d’Impresa “StayIsola” a seguito del bando della Regione Lazio che sosteneva appunto programmi di sviluppo di ambiti territoriali promossi da reti di imprese tra attività economiche su strada che fossero altresì integrati da interventi comunali erano compresi, tra le varie aree di intervento, anche la manutenzione e l’arredo dell’ambiente urbano e più specificatamente la voce per la riqualificazione di giardini e aree verdi per un importo di 10mila euro. A questo va aggiunto l’impegno dell’amministrazione comunale che sempre nell’ambito del centro storico cittadino aveva previsto interventi aggiuntivi al programma di sviluppo presentato dalla rete per un importo di 40mila euro per quanto riguardava la manutenzione di strade e marciapiedi, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e, appunto, la sistemazione di aree verdi pubbliche>.

Angelo Caringi conclude così: <Nelle intenzioni dei presentatori del programma l’intervento di riqualificazione delle aree verdi avrebbe dovuto riguardare proprio l’area subito adiacente la Cascata grande, e quindi anche la fontana di Via Verdi, che è sicuramente il punto di arrivo per i visitatori della nostra città e un biglietto da visita delle nostre bellezze. Perché ancora non si è intervenuti? Che fine ha fatto il programma di sviluppo e i fondi della rete d’impresa “StayIsola”? Sono passati quasi due anni ormai dall’approvazione del programma da parte della Regione Lazio e quasi un anno dalla sottoscrizione dello schema di convenzione tra il comune di Isola del Liri e la Rete d’Impresa “StayIsola” per l’attuazione del programma stesso e questa amministrazione comunale è riuscita solo a realizzare uno degli interventi previsti e cioè il potenziamento del sistema di videosorveglianza attraverso l’installazione delle telecamere nel centro storico>. A tal proposito, sarebbe interessante sapere: ma le telecamare di piazza San Lorenzo funzionano?

