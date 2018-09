Isola del Liri – Cibo & Natura all’insegna del relax e del divertimento

Il Comune di Isola del Liri, in collaborazione con l’Associazione dei produttori dell’Aglio rosso di Castelliri, con il contributo di ARSIAL -Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’innovazione dell’Agricoltura nel Lazio- e la Regione Lazio, organizza una giornata dedicata alla natura.

Si svolgerà domani, 30 settembre 2018, in Via Lungo Fibreno ad Isola del Liri, la manifestazione Cibo & Natura. A partire dalle 10 fino alle 17.30, intrattenimento per i bambini con corsa, giochi campestri e tanto altro. Per i più grandi una degustazione gratuita di prodotti tipici locali con l’aglio rosso di Castelliri. Nell’area sarà allestita anche una mostra fotografica.

Una giornata per tutti, all’insegna del relax e del divertimento a contatto con la natura nello splendido scenario dell’area dichiarata monumento naturale Lungofibreno – Tremoletto. Giornata ‘plastic free‘ a tutela dell’ambiente.

PROGRAMMA DEL 30/09/2018

CIBO E NATURA

ORE 10.00 inaugurazione manifestazione

Saluti autorità:

Sindaco

Consigliere Provinciale

Funzionari Regionali

Presentazione eventi a cura Lirirunners

Realizzazione degustazione a cura Associazione Produttori aglio rosso di Castelliri

ORE 10.30 Inizio Attività

Passeggiata da San Domenico alla vasca con spiegazione delle caratteristiche del fiume e delle bellezze naturalistiche presenti

Spiegazione Monumento Naturale

Illustrazione bellezze naturali e emergenze (grotte Milano, scavi archeologici, essenze naturali, fauna)

Giochi nella vasca a cura Lirirunners

ORE 12.00 INIZIO DEGUSTAZIONI

Presentazione pasti e degustazioni a cura Associazione produttori aglio rosso di Castelliri. Il cibi saranno serviti in stoviglie monouso compostabili

ORE 14.00 GIOCHI

Passeggiata dalla vasca alla torre Follonica a Carnello e ritorno con spiegazione

Prosieguo illustrazione bellezze naturali e emergenze (grotte Milano, scavi archeologici, essenze naturali, fauna)

Giochi campestri

ORE 17.00 CHIUSURA GIORNATA

I partecipanti potranno parcheggiare l’auto dall’ingresso di via Lungofibreno fino alla presa d’acqua ex Boimond lungo tutto il tratto che costeggia l’Abazia di San Domenico. Provenendo da Carnello, si potrà parcheggiare in largario Torre. Da questi due punti sosta si andrà a piedi fino alla vasca. La viabilità sarà riservata ai residenti ai mezzi di soccorso ed agli organizzatori. La degustazione è gratuita, sono presenti stand gastronomici. La giornata è plastic-free. Tutte le stoviglie usa e getta saranno rigorosamente riciclabili. Sarà presente TG24 info per la redazione di servizio giornalistico e riprese video. Si raccoglieranno i rifiuti organici in maniera differenziata.